ВИДЕО. 98-летний украинский теннисист сыграл на чемпионате мира во Флориде

98-летний украинский теннисист Леонид Станиславский после двух месяцев войны покинул Харьков для участия в чемпионате мира для ветеранов (65 лет и старше), который прошел в Палм-Бич (штат Флорида).



«Сейчас в Украине ужасное время, потому что идет война. Я здесь один, и для меня очень важно представлять Украину в этот момент. Для меня большая честь сейчас играть в теннис в США и представлять Украину. День назад я встретил двух украинских друзей по имени Катя и Элистер, и они подарили мне украинский флаг. Я почувствовал, что Украина стала ближе.



Теннис для меня – это жизнь. Когда я был моложе, я не представлял, что теннис будет играть большую роль в моей жизни. Но теперь я чувствую это постоянно. Я не мог жить без тенниса.



Мне понравилось играть с американцем, который моложе меня на восемь лет, и он позволил мне почувствовать себя сильнее. Мне нелегко быть здесь. Не забывайте мой возраст, мне 98, но я старался быть сильным», – сказал Станиславский.



Отметим, что в Палм-Бич Станиславский принимал участие в категори 90+ и проиграл в первом круге американцу Джорджу МакКейбу со счетом 1-6, 1-6.