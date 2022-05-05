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  4. ВИДЕО. 98-летний украинский теннисист сыграл на чемпионате мира во Флориде
ITF
05 мая 2022, 18:22 |
842
0

ВИДЕО. 98-летний украинский теннисист сыграл на чемпионате мира во Флориде

Леонид Станиславский покинул Харьков, чтобы представлять Украину на корте

05 мая 2022, 18:22 |
842
0
ВИДЕО. 98-летний украинский теннисист сыграл на чемпионате мира во Флориде
ITF. Рафаэль Надаль и Леонид Станиславский

98-летний украинский теннисист Леонид Станиславский после двух месяцев войны покинул Харьков для участия в чемпионате мира для ветеранов (65 лет и старше), который прошел в Палм-Бич (штат Флорида).
 
«Сейчас в Украине ужасное время, потому что идет война. Я здесь один, и для меня очень важно представлять Украину в этот момент. Для меня большая честь сейчас играть в теннис в США и представлять Украину. День назад я встретил двух украинских друзей по имени Катя и Элистер, и они подарили мне украинский флаг. Я почувствовал, что Украина стала ближе.
 
Теннис для меня – это жизнь. Когда я был моложе, я не представлял, что теннис будет играть большую роль в моей жизни. Но теперь я чувствую это постоянно. Я не мог жить без тенниса.
 
Мне понравилось играть с американцем, который моложе меня на восемь лет, и он позволил мне почувствовать себя сильнее. Мне нелегко быть здесь. Не забывайте мой возраст, мне 98, но я старался быть сильным», – сказал Станиславский. 
 
Отметим, что в Палм-Бич Станиславский принимал участие в категори  90+ и проиграл в первом круге американцу Джорджу МакКейбу со счетом 1-6, 1-6.

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Источник ITF
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