Георгий Кравченко стал чемпионом турнира ITF M25 в Милане
Украинец обыграл Фаусто Табакко в двух сетах на пути к трофею
Украинский теннисист Георгий Кравченко (ATP 514) стал чемпионом грунтового турнира ITF M25 в Милане, Италия.
В финальном поединке Кравченко обыграл итальянца Фаусто Табакко (ATP 710) в двух сетах за 2 часа и 23 минуты – 7:5, 6:3.
Это была первая очная встреча теннисистов.
На пути к трофею украинец также одолел: Габриэля Кривелларо, Джанмарко Ортенци, Стефано Де Агостино и Джузеппе Ла Велу.
Кравченко 14-й раз сыграл в финале турнира ITF и завоевал пятый трофей в карьере.
На прошлой неделе, 14 июня, Георгий проиграл в финале украинцу Алексею Крутых, на соревнованиях аналогичной категории в Ческой Липе.
ITF M25 Милан. Грунт, финал
Георгий Кравченко [7] – Фаусто Табакко – 7:5, 6:3
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