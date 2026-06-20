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  4. Георгий Кравченко стал чемпионом турнира ITF M25 в Милане
ITF
20 июня 2026, 15:43 |
130
0

Георгий Кравченко стал чемпионом турнира ITF M25 в Милане

Украинец обыграл Фаусто Табакко в двух сетах на пути к трофею

20 июня 2026, 15:43 |
130
0
Георгий Кравченко стал чемпионом турнира ITF M25 в Милане
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Украинский теннисист Георгий Кравченко (ATP 514) стал чемпионом грунтового турнира ITF M25 в Милане, Италия.

В финальном поединке Кравченко обыграл итальянца Фаусто Табакко (ATP 710) в двух сетах за 2 часа и 23 минуты – 7:5, 6:3.

Это была первая очная встреча теннисистов.

На пути к трофею украинец также одолел: Габриэля Кривелларо, Джанмарко Ортенци, Стефано Де Агостино и Джузеппе Ла Велу.

Кравченко 14-й раз сыграл в финале турнира ITF и завоевал пятый трофей в карьере.

На прошлой неделе, 14 июня, Георгий проиграл в финале украинцу Алексею Крутых, на соревнованиях аналогичной категории в Ческой Липе.

ITF M25 Милан. Грунт, финал

Георгий Кравченко [7] – Фаусто Табакко – 7:5, 6:3

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