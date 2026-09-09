Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Кипра

Мужская сборная Украины по теннису назвала состав на матчевое противостояние первого раунда Второй мировой группы Кубка Дэвиса против команды Кипра.

В заявку вошли пять теннисистов: Георгий Кравченко, Владислав Орлов, Алексей Крутых, Александр Овчаренко и Владимир Якубенко. Для Кравченко и Якубенко это первый вызов в национальную команду.

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Капитаном сборной Украины является Орест Терещук. Противостояние Кипр – Украина состоится с 19 по 20 сентября в Никосии.

Победитель поединка Кипр – Украина выйдет в Плей-офф Первой Мировой группы, откуда и опустились украинцы – Украина в феврале проиграла Люксембургу со счетом 1:3.

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Состав сборной Украины на матч против Кипра