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Кубок Дэвиса
09 сентября 2026, 17:31 | Обновлено 10 сентября 2026, 00:59
1965
4

Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Кипра

Украина сыграет против команды Кипра 19–20 сентября в городе Никосия

09 сентября 2026, 17:31 | Обновлено 10 сентября 2026, 00:59
1965
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Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Кипра
ФТУ. Орест Терещук
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Мужская сборная Украины по теннису назвала состав на матчевое противостояние первого раунда Второй мировой группы Кубка Дэвиса против команды Кипра.

В заявку вошли пять теннисистов: Георгий Кравченко, Владислав Орлов, Алексей Крутых, Александр Овчаренко и Владимир Якубенко. Для Кравченко и Якубенко это первый вызов в национальную команду.

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Капитаном сборной Украины является Орест Терещук. Противостояние Кипр – Украина состоится с 19 по 20 сентября в Никосии.

Победитель поединка Кипр – Украина выйдет в Плей-офф Первой Мировой группы, откуда и опустились украинцы – Украина в феврале проиграла Люксембургу со счетом 1:3.

Состав сборной Украины на матч против Кипра

  • Георгий Кравченко (ATP 392)
  • Владислав Орлов (ATP 436)
  • Алексей Крутых (ATP 448)
  • Александр Овчаренко (ATP 629)
  • Владимир Якубенко (ATP 1064)
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Владимир Якубенко Георгий Кравченко Владислав Орлов Алексей Крутых Александр Овчаренко Орест Терещук сборная Украины по теннису сборная Кипра по теннису Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Порівняно з жіночим, сумненько виглядає.
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+2
А що із Сачком? Сачкує? 
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0
Найвищий у рейтингу аж  392...
Наскільки ж нашому чоловічому тенісу далеко до жіночого ...
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0
"Потужний" склад, враховуючи рівень нашого чоловічого тенісу.
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-1
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