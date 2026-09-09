Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Кипра
Украина сыграет против команды Кипра 19–20 сентября в городе Никосия
Мужская сборная Украины по теннису назвала состав на матчевое противостояние первого раунда Второй мировой группы Кубка Дэвиса против команды Кипра.
В заявку вошли пять теннисистов: Георгий Кравченко, Владислав Орлов, Алексей Крутых, Александр Овчаренко и Владимир Якубенко. Для Кравченко и Якубенко это первый вызов в национальную команду.
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Капитаном сборной Украины является Орест Терещук. Противостояние Кипр – Украина состоится с 19 по 20 сентября в Никосии.
Победитель поединка Кипр – Украина выйдет в Плей-офф Первой Мировой группы, откуда и опустились украинцы – Украина в феврале проиграла Люксембургу со счетом 1:3.
Состав сборной Украины на матч против Кипра
- Георгий Кравченко (ATP 392)
- Владислав Орлов (ATP 436)
- Алексей Крутых (ATP 448)
- Александр Овчаренко (ATP 629)
- Владимир Якубенко (ATP 1064)
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