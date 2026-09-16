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Кубок Дэвиса
16 сентября 2026, 16:59 | Обновлено 16 сентября 2026, 17:21
165
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Сборная Кипра назвала состав на матч Кубка Дэвиса против Украины

Матчевое противостояние первого раунда Второй мировой группы состоится 19–20 сентября

16 сентября 2026, 16:59 | Обновлено 16 сентября 2026, 17:21
165
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Сборная Кипра назвала состав на матч Кубка Дэвиса против Украины
Сборная Кипра по теннису
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Мужская сборная Кипра по теннису назвала состав на матчевое противостояние первого раунда Второй мировой группы Кубка Дэвиса против команды Украины.

В заявке сборной Кипра нет ни одного игрока из топ-500 мирового рейтинга АТР. В плей-офф Второй мировой группы Кипр разгромил Северную Македонию со счетом 5:0.

Капитан сборной Кипра – Димитрис Иродоту.

Состав сборной Кипра на матч против Украины

  • Мелиос Эфстатиу (ATP 653)
  • Фотос Фотиадес (ATP 1996)
  • Элефтериос Неос (ATP 318 в паре)
  • Николас Кемпбелл
  • Стилианос Христодулу

Противостояние сборных Кипра и Украины состоится 19-20 сентября в Никосии. Победитель поединка выйдет в Плей-офф Первой мировой группы.

Состав сборной Украины на матч против Кипра

  • Георгий Кравченко (ATP 392)
  • Владислав Орлов (ATP 436)
  • Алексей Крутых (ATP 448)
  • Александр Овчаренко (ATP 629)
  • Владимир Якубенко (ATP 1064)

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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