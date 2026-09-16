Сборная Кипра назвала состав на матч Кубка Дэвиса против Украины

Мужская сборная Кипра по теннису назвала состав на матчевое противостояние первого раунда Второй мировой группы Кубка Дэвиса против команды Украины.

В заявке сборной Кипра нет ни одного игрока из топ-500 мирового рейтинга АТР. В плей-офф Второй мировой группы Кипр разгромил Северную Македонию со счетом 5:0.

Капитан сборной Кипра – Димитрис Иродоту.

Состав сборной Кипра на матч против Украины

Мелиос Эфстатиу (ATP 653)

Фотос Фотиадес (ATP 1996)

Элефтериос Неос (ATP 318 в паре)

Николас Кемпбелл

Стилианос Христодулу

Противостояние сборных Кипра и Украины состоится 19-20 сентября в Никосии. Победитель поединка выйдет в Плей-офф Первой мировой группы.

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Состав сборной Украины на матч против Кипра

Георгий Кравченко (ATP 392)

Владислав Орлов (ATP 436)

Алексей Крутых (ATP 448)

Александр Овчаренко (ATP 629)

Владимир Якубенко (ATP 1064)

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