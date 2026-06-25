Международная федерация тенниса официально сменила свое название

Международная федерация тенниса (ITF) стала Всемирной теннисной ассоциацией (World Tennis) и объявила о своем видении долгосрочного развития этого вида спорта во всем мире.

Преобразование в World Tennis знаменует начало новой эры для организации. В основе ее стремлений к будущему успеху одного из самых популярных видов спорта в мире лежит обязательство World Tennis открыть «мир возможностей» для людей всех способностей, возрастов и происхождения – как на корте, так и за его пределами.

Решение об изменении названия было утверждено в октябре прошлого годаю

World Tennis находится в Лондоне и тесно взаимодействует с ATP, WTA и четырьмя турнирами Grand Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open – в вопросах организации профессионального тенниса.

Всемирная теннисная ассоциация (World Tennis) обозначила пять стратегических приоритетов для достижения своих целей в отношении тенниса:

Увеличение числа участников

Объединение и согласование одной из крупнейших сетей национальных ассоциаций в мировом спорте для увеличения числа игроков-любителей и предоставления возможности большему числу людей всех возрастов и способностей наслаждаться доказанными преимуществами тенниса для здоровья и социального благополучия.

Воспитание будущих звезд

Дальнейшее совершенствование глобальной системы подготовки игроков Всемирной теннисной ассоциации, основного канала привлечения талантов в профессиональный спорт, создание новых рынков и предоставление большего количества конкурентных возможностей по всему миру.

Повышение уровня официальных национальных соревнований

Сделать сильнее Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг и Кубок мира среди команд; вершина национального представительства в теннисе и путь к Олимпийским и Паралимпийским играм.

Обеспечение спорта, готового к будущему

Лидерство в обеспечении привлекательности тенниса для будущей аудитории; инновации, цифровые связи между странами, защита целостности и доверия, развитие управления и улучшение благополучия игроков.

Привлечение инвестиций для развития игры

Обеспечение новых и более устойчивых источников дохода, а также создание долгосрочных партнерских отношений, ориентированных на повышение ценности игры, и поддержка реинвестирования в теннис через национальные теннисные ассоциации по всему миру.

Сегодня Всемирная теннисная ассоциация (World Tennis) также объявила о своей цели по достижению амбициозных новых уровней участия в теннисе во всем мире, стремясь к значительному росту числа игроков — со 106 миллионов до 140 миллионов к 2035 году, что составляет увеличение более чем на 30 процентов.

В открытом письме, подписанном совместно президентом World Tennis Дэвидом Хаггерти и генеральным директором World Tennis Россом Хатчинсом, World Tennis обязалась реинвестировать в игру не менее 85% всего дохода, который она получает каждый год в течение следующего десятилетия, расширяя возможности своих 214 национальных теннисных ассоциаций, и обязалась развивать сотрудничество в этом виде спорта.

Президент World Tennis Дэвид Хаггерти сказал:

«Сегодня у нас есть возможность переосмыслить нашу роль в центре мирового тенниса и подтвердить нашу приверженность обеспечению сильного и устойчивого будущего для этого замечательного вида спорта. World Tennis отражает то, кто мы есть и наше глобальное присутствие.

Наша цель – развивать игру во всех уголках мира, рука об руку с 214 национальными теннисными ассоциациями и заинтересованными сторонами в теннисной экосистеме. Это включает в себя увеличение числа участников, дальнейшее развитие пути для будущих звезд, чтобы они могли подняться на вершину, и обеспечение большего доступа независимо от возраста, пола или происхождения».

Исполнительный директор World Tennis Росс Хатчинс сказал:

«Теннис может открыть мир возможностей как на корте, так и за его пределами, независимо от того, кто вы и где находитесь. Это лежит в основе нашей работы в World Tennis, где наши обязанности одинаково важны как для первой ракетки мира, так и для ребенка, который еще не брал в руки ракетку. Мы начинаем эту захватывающую новую эру с четким видением того, как наш удивительный спорт будет процветать, поддерживать более сильные сообщества и помогать большему количеству людей наслаждаться более здоровой, счастливой и долгой жизнью благодаря теннису. Мы будем смелыми в своих действиях для достижения глобального роста, создания большего количества возможностей для всех и привлечения большего количества инвестиций на каждом уровне нашей игры. И мы намерены достичь этого будущего вместе со всеми, кто увлечен теннисом во всем мире».

«Сегодня мы – World Tennis.

Мы хотим сделать теннис доступным для вас. Мы развиваем теннис, воспитываем будущих чемпионов и открываем возможности для всех благодаря теннису», – написала организация на видео в социальных сетях.

Today we are World Tennis 🎾



We want to bring tennis to you. We grow tennis, develop future champions and unlock opportunities for all through tennis. pic.twitter.com/TAiNnpc5ST — World Tennis (@worldtennis) June 25, 2026

A new era. A world of opportunities for all 💚



Growing the game and bringing people together. pic.twitter.com/wVgF36VvGB — World Tennis (@worldtennis) June 25, 2026