Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОЛЕЙНИКОВА: «Сколько еще турниров мы потеряем? Может пора защищать спорт?»
WTA
06 марта 2026, 18:08 | Обновлено 06 марта 2026, 18:10
ОЛЕЙНИКОВА: «Сколько еще турниров мы потеряем? Может пора защищать спорт?»

Украинская теннисистка поделилась мыслями об отмене турниров из-за ситуации на Ближнем Востоке

ОЛЕЙНИКОВА: «Сколько еще турниров мы потеряем? Может пора защищать спорт?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) опубликовала пост в своем Instagram об отмене турниров из-за ситуации на Ближнем Востоке и не только.

«Нет таких сфер жизни, которые существовали бы вне человечества. Я всегда повторяю это, и это моя позиция как спортсмена и как человека.

Когда люди закрывают глаза на зло, это становится зеленым светом для кого-то другого. Это просто правда, и сейчас мы видим, как это влияет на все сферы жизни.

В данный момент я нахожусь в Анталье, где турниры ITF были отменены из-за войны на Ближнем Востоке. Турниры WTA 125 по-прежнему планируется провести, но царит сильное чувство неопределенности, поскольку нет реальной уверенности, что они действительно состоятся. На этой же неделе был отменен турнир Challenger в ОАЭ, и игроки столкнулись с трудностями при эвакуации.

Когда-то именно моя страна теряла турниры из-за войны. Уже несколько лет мы страдаем от атак с использованием того же оружия, которое сейчас можно увидеть на кадрах из Дубая.

Все это время украинцы говорили, что зло должно быть наказано. Но вместо того, чтобы твердо продемонстрировать, что террор и любая форма поддержки террористических режимов неприемлемы, это оказалось неудобным для многих. Спорт стал одним из ярчайших примеров этого.

На протяжении многих лет украинские спортсмены сталкивались с санкциями просто за то, что говорили правду и искали настоящую солидарность. От руководства различных спортивных организаций, федераций и комитетов мы в основном видели псевдосолидарность и бездействие, оправдываемые псевдотерпимостью, в то время как российские и белорусские спортсмены продолжали служить пропагандистской машине своих диктаторов.

И это привело к результату – нормализации войны и сигналу другим силам зла, что это приемлемо.

Поэтому я задаюсь вопросом: сколько еще турниров мы потеряем? Или, может быть, пора начать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищать спорт — начиная с того, чтобы показать, что здесь нет места сторонникам убийц?»

WTA Анталья ITF ОАЭ российско-украинская война
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
C.Пеклов
Ми тебе чуємо Сашко.А щоб тебе почули ти,що повинні чути,треба вигравати й підниматися у рейтингу!
