Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) одержала волевую победу в четертьфинальном матче грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В третьем круге украинка в трех сетах дожала представительницу Испании Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (WTA 171) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания) – 1:6, 6:0, 7:5

В третьей партии Александра четере раза уступала с брейком, но сумела дожать оппонентку.

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Александра выиграла у Гуйомар в полуфинале 75-тысячника в Гааге.

Олейникова проведет шестой полуфинал в карьере на соревнованиях категории WTA 125 и поборется за четвертый финал.

Александра в Анталье также переиграла Нурию Бранкаччо и Ирину Шиманович. Ее следующей соперницей будет Моюка Утидзима (Япония, WTA 77), которая завоевала трофей на этих же кортах на прошлой неделе.