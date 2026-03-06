Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Александра одолела Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес после 1:6 в первой партии
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) одержала волевую победу в четертьфинальном матче грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
В третьем круге украинка в трех сетах дожала представительницу Испании Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (WTA 171) за 2 часа и 24 минуты.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) [1] – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания) – 1:6, 6:0, 7:5
В третьей партии Александра четере раза уступала с брейком, но сумела дожать оппонентку.
Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Александра выиграла у Гуйомар в полуфинале 75-тысячника в Гааге.
Олейникова проведет шестой полуфинал в карьере на соревнованиях категории WTA 125 и поборется за четвертый финал.
Александра в Анталье также переиграла Нурию Бранкаччо и Ирину Шиманович. Ее следующей соперницей будет Моюка Утидзима (Япония, WTA 77), которая завоевала трофей на этих же кортах на прошлой неделе.
Але як же приємно чути, як у скрутні моменти Сашуня сама до себе щебече солов`їною, вправно підбадьорує і дає дієві та слушні поради! Команда з однієї людини. І як же надихає, що ця самодостатня людинка настільки наша)
П.С. За останній розіграш браво. Шедевр!
Важкувати в Олександри поки йде — звикає до нового рівня опору на постійній основі. На зубах витягує. Калініна наразі виглядає потужніше, але будемо дивитись.