Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
WTA
06 марта 2026, 12:38 | Обновлено 06 марта 2026, 13:05
Александра одолела Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес после 1:6 в первой партии

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) одержала волевую победу в четертьфинальном матче грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В третьем круге украинка в трех сетах дожала представительницу Испании Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (WTA 171) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания) – 1:6, 6:0, 7:5

В третьей партии Александра четере раза уступала с брейком, но сумела дожать оппонентку.

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Александра выиграла у Гуйомар в полуфинале 75-тысячника в Гааге.

Олейникова проведет шестой полуфинал в карьере на соревнованиях категории WTA 125 и поборется за четвертый финал.

Александра в Анталье также переиграла Нурию Бранкаччо и Ирину Шиманович. Ее следующей соперницей будет Моюка Утидзима (Япония, WTA 77), которая завоевала трофей на этих же кортах на прошлой неделе.

Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес Александра Олейникова WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Про гру Саші нічого особливо компліментарного сказати наразі не можна. Принаймні характер повернувся, бо те, що було минулого тижня з угоркою, це точно не модус операнді нашої бульдожки) Та й сьогоднішня суперниця - треба віддати їй належне - виявилась значно складнішою, ніж було на папері.
Але як же приємно чути, як у скрутні моменти Сашуня сама до себе щебече солов`їною, вправно підбадьорує і дає дієві та слушні поради! Команда з однієї людини. І як же надихає, що ця самодостатня людинка настільки наша)
П.С. За останній розіграш браво.  Шедевр!
Ответить
+3
Falko
Учідзіма. Я би швидше хотів Майку, але не склалося.
Важкувати в Олександри поки йде — звикає до нового рівня опору на постійній основі. На зубах витягує. Калініна наразі виглядає потужніше, але будемо дивитись.
Ответить
+2
Олександр Кравченко
Як же красиво грає Олійникова .От думав на кого схожа Олійникова і згадав мячі тяне і бігає як Сара Еранні ,а вкорочує як Онс Джабер.
Ответить
+2
Forcer
дуже великий шанс, що буде нарешті український фінал! 
Ответить
+1
C.Пеклов
Молодець!Але гра дуже стрьомна.Вау інша Саша,Меркушіна стала чемпіонкою на ЮЧС!
Ответить
0
❤️🍓
Умничка Кошечка наша!
Ответить
-1
