Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина дожала вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье
WTA
06 марта 2026, 12:32 | Обновлено 06 марта 2026, 13:05
Ангелина в двух сетах одолела Панну Удварди в матче третьего раунда в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) выиграла матч 1/4 финала грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В третьем раунде украинка в двух сетах одолела Панну Удварди (Венгрия, WTA 95) за 2 часа и 23 минуты.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Панн Удварди (Венгрия) [2] – 7:6 (7:3), 7:5

В первой партии Ангелина ушла в сумме с пяти сетболов (двух в 10-м гейме и трех в 12-м). Во втором сете Калинина дважды уступала с брейком и отыграал подачу на сет в 10-м гейме.

Ангелина во втой раз сыграла против Панны и одержала вторую победу – в 2021 году Калинина справилась с Удварди в четвертьфинале соревнований в Будапеште.

Калинина в Анталье, помимо Удварди, также успела пройти Екатерину Горгодзе и Элину Аванесян. Ее следующей соперницей буде либо Катажина Кава, либо Тамара Зиданшек.

Ангелина проведет пятый полуфинал в карьере и поборется за четвертый финал. В частности, на прошлой неделе Калинина добралась до финала на этих же кортах, где уступила Моюке Утидзиме.

Ангелина Калинина Панна Удварди WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Та і Саша вже виграла... Спите там? Ні трансляцій, ні анонсів...
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Приємна несподіванка, молодець Геля!!!
Ответить
+3
C.Пеклов
Дівчата супкр!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
І Саша наша теж вийшла в півфінал, там капец трилер був, а не матч!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Перед Ангеліною, думаю, на весну стоїть завдання потрапити в сіяні у кваліфікації РГ, тобто в перших 32 (але краще — в 16). До основної сітки, мабуть, дотягнутися не встигне. Але тут теж треба постаратися.
Ответить
0
