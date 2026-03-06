Калинина дожала вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) выиграла матч 1/4 финала грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В третьем раунде украинка в двух сетах одолела Панну Удварди (Венгрия, WTA 95) за 2 часа и 23 минуты.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Панн Удварди (Венгрия) [2] – 7:6 (7:3), 7:5

В первой партии Ангелина ушла в сумме с пяти сетболов (двух в 10-м гейме и трех в 12-м). Во втором сете Калинина дважды уступала с брейком и отыграал подачу на сет в 10-м гейме.

Ангелина во втой раз сыграла против Панны и одержала вторую победу – в 2021 году Калинина справилась с Удварди в четвертьфинале соревнований в Будапеште.

Калинина в Анталье, помимо Удварди, также успела пройти Екатерину Горгодзе и Элину Аванесян. Ее следующей соперницей буде либо Катажина Кава, либо Тамара Зиданшек.

Ангелина проведет пятый полуфинал в карьере и поборется за четвертый финал. В частности, на прошлой неделе Калинина добралась до финала на этих же кортах, где уступила Моюке Утидзиме.