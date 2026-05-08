Бесфлажные. ITF отреагировала на рекомендацию МОК снять с беларуси санкции
Международная федерация тенниса не меняет свое отношение к «нейтралам»
7 мая Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал всем федерациям снять санкции с беларуских спортсменов.
На заявление МОК отреагировала Международная федерация тенниса (ITF):
«Международная федерация тенниса подтверждает, что заявление МОК не меняет ее позиции по отстранению действующего теннисных федераций беларуси и россии.
Статус членства белорусской теннисной федерации будет рассмотрен на ежегодном общем собрании ITF в октябре Советом стран-членов ITF (AGM Council) в соответствии с конституционной процедурой ITF».
российские и белорусские теннисисты и теннисистки с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году играют на турнирах ATP, WTA и ITF без флага.
Также сборные россии и беларуси отстранены от командых турниров – Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг и United Cup.
