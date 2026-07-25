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Чемпионат мира
25 июля 2026, 11:57 |
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МОК отказался рассматривать жалобу в отношении Инфантино

Не подпадает под юрисдикцию комиссии по этике

25 июля 2026, 11:57 |
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МОК отказался рассматривать жалобу в отношении Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино и Дональд Трамп
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет расследовать, был ли президент ФИФА Джанни Инфантино причастен к решению отменить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Сам Инфантино, который также является членом МОК, отрицает какое-либо вмешательство. В МОК объяснили, что эта жалоба не входит в компетенцию их комиссии по этике.

Решение принято после обращения организации FairSquare, которая утверждала, что Инфантино нарушил Олимпийскую хартию, не соблюдая принцип политической нейтральности из-за своих публичных заявлений и других проявлений поддержки президента США Дональда Трампа.

FairSquare – это некоммерческая правозащитная организация, которая занимается вопросами трудовой миграции, политических репрессий и спорта. Одной из ее целей является содействие более демократическому управлению в спортивных организациях, чтобы они не становились причиной вреда или страданий.

По мнению FairSquare, если Инфантино действительно повлиял на решение отменить дисквалификацию Балогуна после обращения президента США Дональда Трампа, это означало бы нарушение принципа нейтральности и поставило бы под сомнение спортивную честность.

Второй раздел Олимпийской хартии предусматривает, что члены МОК не должны принимать от правительств или других сторон какие-либо указания, которые могут ограничить свободу их действий или голосования.

В пятницу МОК сообщил, что жалоба в отношении 56-летнего главы мирового футбола была «тщательно проанализирована», однако не подпадает под юрисдикцию комиссии по этике.

«Текущая жалоба в отношении президента ФИФА касается исключительно решений международной федерации относительно ее управления, взаимоотношений с государственными органами и применения правил своего вида спорта. Все это находится вне сферы действия Кодекса этики МОК», – говорится в заявлении МОК.

Решение МОК было обнародовано на следующий день после того, как Норвежская футбольная федерация (NFF) сообщила о намерении подать официальную жалобу в ФИФА относительно роли Дональда Трампа в отмене дисквалификации Балогуна.

Президент NFF Лисе Клавенесс в интервью The Times заявила:

«Это дело настолько серьезное и тревожное, что, надеюсь, оно поможет людям перестать бояться поднимать подобные вопросы. Я вынесу его на заседание правления, мы обсудим его, а затем подадим жалобу».

По словам Клавенесс, общепризнано, что решение было принято «под влиянием внешних сил» без надлежащей процедуры, а подобный обход правил угрожает фундаментальным принципам футбола.

По теме:
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МОК Джанни Инфантино ФИФА Дональд Трамп
Иван Чирко Источник: The Athletic
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