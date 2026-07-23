Норвегия подаст жалобу в ФИФА на Трампа по делу Балогуна
Этот прецедент ставит спорт на опасный путь
Президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс сообщила о намерении подать официальную жалобу в этический комитет ФИФА в связи с вмешательством президента США Дональда Трампа в работу организации во время ЧМ-2026.
Американский лидер попросил руководство ФИФА пересмотреть вопрос о дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, после чего отстранение было отменено. Клавенесс считает, что этот прецедент толкает мировой футбол на опасную тропу.
«Прежде всего, этого вообще не должно было произойти. Мы все знаем, что на это решение повлияли внешние силы, и оно не было принято в соответствии с процедурой. Наш лидер в ФИФА (президент Джанни Инфантино) должен быть способен признать, что это была ошибка.
Когда правила меняют таким образом, это ставит спорт на опасный путь. Компромисс с фундаментальными правилами игры вызывает серьезную обеспокоенность для футбола», – сказала она.
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