Норвегия подаст жалобу в ФИФА на Трампа по делу Балогуна

Президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс сообщила о намерении подать официальную жалобу в этический комитет ФИФА в связи с вмешательством президента США Дональда Трампа в работу организации во время ЧМ-2026.

Американский лидер попросил руководство ФИФА пересмотреть вопрос о дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, после чего отстранение было отменено. Клавенесс считает, что этот прецедент толкает мировой футбол на опасную тропу.