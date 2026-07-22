Получит повышение? Трамп нашёл новую должность для главы ФИФА Инфантино

Президент США Дональд Трамп остался в восторге от работы главы ФИФА Джанни Инфантино в ходе организации и проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года и уже решил, как его за это поощрить.

Сообщается, что американский лидер хочет выдвинуть швейцарского функционера на должность следующего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Нынешний глава организации Антониу Гутерриш должен покинуть свой пост в декабре. Источник сообщает, что Трамп признает особую способность Инфантино «объединять людей» и считает его наиболее подходящей кандидатурой, поскольку он «пользуется уважением всех в мире».

Чтобы обеспечить себе эту должность, Инфантино должен получить одобрение Совета Безопасности, состоящего из 15 членов, где пять постоянных членов имеют право вето, а затем быть утвержденным Генеральной Ассамблеей.

Паоло Дзамполли, специальный посланник Трампа по вопросам глобального партнерства, заявил, что «только президент Трамп мог придумать такую гениальную идею». Он считает, что Инфантино прекрасно справится с новым вызовом, поскольку его «все любят». По мнению чиновника, глава ФИФА привнесет «свежую энергию в огромную бюрократию» и использует спорт для наведения новых мостов и вдохновения молодежи.

Пока неизвестно, согласится ли Инфантино на новую роль. В ФИФА его зарплата составляет около 6 миллионов долларов в год, тогда как генеральный секретарь ООН со всеми бонусами и надбавками получает около 400 000 долларов.