Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Просто 16 групп по 4 команды
В ФИФА продолжают обсуждать новое расширение количества участников на следующий чемпионат мира – с нынешних 48 команд до 64 участников финального турнира ЧМ-2030.
Функционеры довольны тем, каким будет формат при таком количестве сборных – больше никаких запутанных таблиц с определением третьих лучших сборных.
При вероятном новом формате сборные будут разделены на 16 групп по 4 команды. Из каждой группы в плей-офф выйдут по два участника.
Это упростит ситуацию и для сборных, и для болельщиков.
Интересно, что при таком формате на ЧМ будет 128 матчей – в два раза больше, чем на ЧМ-2022.
На ЧМ-2026 было 104 матча.
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