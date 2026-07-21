Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными

В ФИФА продолжают обсуждать новое расширение количества участников на следующий чемпионат мира – с нынешних 48 команд до 64 участников финального турнира ЧМ-2030.

Функционеры довольны тем, каким будет формат при таком количестве сборных – больше никаких запутанных таблиц с определением третьих лучших сборных.

При вероятном новом формате сборные будут разделены на 16 групп по 4 команды. Из каждой группы в плей-офф выйдут по два участника.

Это упростит ситуацию и для сборных, и для болельщиков.

Интересно, что при таком формате на ЧМ будет 128 матчей – в два раза больше, чем на ЧМ-2022.

На ЧМ-2026 было 104 матча.