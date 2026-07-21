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Чемпионат мира
21 июля 2026, 16:23 | Обновлено 21 июля 2026, 16:51
987
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Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными

Просто 16 групп по 4 команды

21 июля 2026, 16:23 | Обновлено 21 июля 2026, 16:51
987
5 Comments
Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ФИФА продолжают обсуждать новое расширение количества участников на следующий чемпионат мира – с нынешних 48 команд до 64 участников финального турнира ЧМ-2030.

Функционеры довольны тем, каким будет формат при таком количестве сборных – больше никаких запутанных таблиц с определением третьих лучших сборных.

При вероятном новом формате сборные будут разделены на 16 групп по 4 команды. Из каждой группы в плей-офф выйдут по два участника.

Это упростит ситуацию и для сборных, и для болельщиков.

Интересно, что при таком формате на ЧМ будет 128 матчей – в два раза больше, чем на ЧМ-2022.

На ЧМ-2026 было 104 матча.

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ФИФА чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 5
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Будуть розширяти поки Італія не вийде на ЧМ 
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+2
Головне щоб з цих 16 додаткових місць Європі дали хоча б 8, а то дадуть 2, а всяким азіям і африкам решту і буде узбекистан - португалія! Європа може 24 збірних відправляти, як на Євро!
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+2
Клоуны , 32 команды по 8 групп идеальное соотношение 
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+2
Цінність такого турніру як ЧС знизиться, адже прохідна планка знизиться. Формат 2022 року найкращий.
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+1
Я за...Це наш єдиний шанс попасти ще раз на ЧС,
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0
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