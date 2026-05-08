WTA отреагировала на обвинения Олейниковой касательно давления и цензуры

Пресс-служба WTA опубликовала заявление после обвинений украинской теннисистки Александры Олейниковой касательно давление и цензуры:

«WTA признает, что продолжающаяся война в Украине оказывает глубокое и очень личное влияние на многих наших спортсменок. Мы однозначно осуждаем войну россии против Украины и последовательно поддерживаем украинских теннисисток с самого начала конфликта.

Это чрезвычайно деликатная ситуация, и мы понимаем, что у теннисисток могут быть сильные личные взгляды. Все спортсменки WTA имеют право высказываться. В то же время WTA стремится поддерживать профессиональную и уважительную среду для всех спортсменок независимо от национальности или страны происхождения. Наш Кодекс поведения существует именно для того, чтобы последовательно поддерживать этот стандарт в Туре.

Мы постоянно общаемся с теннисистками, чтобы взаимодействие в Туре оставалось профессиональным и уважительным даже в моменты повышенной чувствительности. Любые вопросы, касающиеся поведения, рассматриваются в рамках установленных конфиденциальных процедур».

О санкциях, которые WTA применила к Александре или которыми так или иначе угрожала, теннисистка рассказала в интервью Бену Ротенбергу.