  4. WTA отреагировала на обвинения Олейниковой касательно давления и цензуры
08 мая 2026, 17:23 | Обновлено 08 мая 2026, 18:29
WTA отреагировала на обвинения Олейниковой касательно давления и цензуры

В организации «глубоко обеспокоены» ситуацией

Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба WTA опубликовала заявление после обвинений украинской теннисистки Александры Олейниковой касательно давление и цензуры:

«WTA признает, что продолжающаяся война в Украине оказывает глубокое и очень личное влияние на многих наших спортсменок. Мы однозначно осуждаем войну россии против Украины и последовательно поддерживаем украинских теннисисток с самого начала конфликта.

Это чрезвычайно деликатная ситуация, и мы понимаем, что у теннисисток могут быть сильные личные взгляды. Все спортсменки WTA имеют право высказываться. В то же время WTA стремится поддерживать профессиональную и уважительную среду для всех спортсменок независимо от национальности или страны происхождения. Наш Кодекс поведения существует именно для того, чтобы последовательно поддерживать этот стандарт в Туре.

Мы постоянно общаемся с теннисистками, чтобы взаимодействие в Туре оставалось профессиональным и уважительным даже в моменты повышенной чувствительности. Любые вопросы, касающиеся поведения, рассматриваются в рамках установленных конфиденциальных процедур».

О санкциях, которые WTA применила к Александре или которыми так или иначе угрожала, теннисистка рассказала в интервью Бену Ротенбергу.

ОЛЕЙНИКОВА: Соболенко? Если диктатор поздравляет тебя – ты лоялен к режиму
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Александра Олейникова – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина не смогла выйти в 1/16 финала на супертурнире в Риме
Доречі дуже схоже на відповіді,які дає ШІ  по таким схожим питанням
Паскуди, нехай вас кацапи розбомлять, а  ви тікайте зі своїм продажним кодексом.
WTA це просто бездушна бізнес-структура, якій вигідно щоб гравчині лише посміхались та обіймались на камеру
WTA справді намагаються зробити з тенісу гламурну картинку і роблять з тенісисток лебідок розумового рівня 15 річних підлітків. Подивіться які відео вони знімають і викладають, які питання задають спортсменкам - танці, улюблений сорт морозива, улюблена пісня, улюблена тваринка. Жодних серйозних тем. 
