Эдину Джеко ответил Дибала. Интер упустил победу в конце игре с Юве

24 октября в матче 9-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).
Счет для хозяев поля открыл Эдин Джеко. Клуб из Турина уравнял ситуацию в конце игры, когда Пауло Дибала реализовал пенальти.
Серия A. 9-й тур
«Интер» – «Ювентус» – 1:1
Голы: Джеко, 17 – Дибала, 89 (пен).
События матча
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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