9-й тур
Интер Милан
1 : 1
Ювентус
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эдину Джеко ответил Дибала. Интер упустил победу в конце игре с Юве

24 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Италии

  • 24.10.2021 23:45
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Эдину Джеко ответил Дибала. Интер упустил победу в конце игре с Юве
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября в матче 9-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).

Счет для хозяев поля открыл Эдин Джеко. Клуб из Турина уравнял ситуацию в конце игры, когда Пауло Дибала реализовал пенальти.

Серия A. 9-й тур

«Интер» – «Ювентус» – 1:1

Голы: Джеко, 17 – Дибала, 89 (пен).

События матча
89' ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
17' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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