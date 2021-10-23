В рамках 9-го тура чемпионата Италии состоится большой матч между «Интером» и «Ювентусом». Игра пройдет 24 октября.

Интер Милан

Команда Симоне Индзаги сейчас действует нестабильно, хотя в чемпионате Италии занимает 3-е место. Правда, отставание от лидера «Наполи» составляет уже 7 очков. В последних 5 встречах во всех турнирах «Интер» добыл только две победы, а в Серии A в последнем туре уступил «Лацио» 1:3.

Благо для миланцев, в середине недели им удалось обыграть «Шериф» в матче Лиги чемпионов, что помогло улучшить ситуацию в сложной группе.

Противостояние с «Ювентусом» играет большую роль не только своим статусом, но и из-за турнирного положения, так как на «Интер» наседает целый ряд команд, которые могут выбросить миланцев из топ-4.

К поединку команда подходит без крупных кадровых потерь.

Ювентус

Туринская команда на старте сезона имела большие проблемы и даже находилась рядом с зоной вылета. Потеряв Криштиану Роналду, команда с новым-старым тренером Массимилиано Аллегри некоторое время перестраивалась на новый футбол. Судя по всему, кризис «Ювентус» успешно преодолел, потому что в активе 6 подряд побед во всех турнирах, в том числе туринцы выиграли четыре кряду встречи в чемпионате и уже находятся рядом с топ-4.

У «Ювентуса» были проблемы с обороной, но за два последних тура в Лиге чемпионов и Серии A не было пропущено ни одного гола. Впрочем, в каждом из этих четырех поединков «Ювентус» забивал всего по одному мячу.

К игре «Ювентус» подходит без серьезных кадровых потерь и в статусе фаворита противостояния.

24 октября, воскресенье