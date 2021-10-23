В рамках 9-го тура чемпионата Италии состоится большой матч между «Интером» и «Ювентусом». Игра пройдет 24 октября.
Интер Милан
Команда Симоне Индзаги сейчас действует нестабильно, хотя в чемпионате Италии занимает 3-е место. Правда, отставание от лидера «Наполи» составляет уже 7 очков. В последних 5 встречах во всех турнирах «Интер» добыл только две победы, а в Серии A в последнем туре уступил «Лацио» 1:3.
Благо для миланцев, в середине недели им удалось обыграть «Шериф» в матче Лиги чемпионов, что помогло улучшить ситуацию в сложной группе.
Противостояние с «Ювентусом» играет большую роль не только своим статусом, но и из-за турнирного положения, так как на «Интер» наседает целый ряд команд, которые могут выбросить миланцев из топ-4.
К поединку команда подходит без крупных кадровых потерь.
Ювентус
Туринская команда на старте сезона имела большие проблемы и даже находилась рядом с зоной вылета. Потеряв Криштиану Роналду, команда с новым-старым тренером Массимилиано Аллегри некоторое время перестраивалась на новый футбол. Судя по всему, кризис «Ювентус» успешно преодолел, потому что в активе 6 подряд побед во всех турнирах, в том числе туринцы выиграли четыре кряду встречи в чемпионате и уже находятся рядом с топ-4.
У «Ювентуса» были проблемы с обороной, но за два последних тура в Лиге чемпионов и Серии A не было пропущено ни одного гола. Впрочем, в каждом из этих четырех поединков «Ювентус» забивал всего по одному мячу.
К игре «Ювентус» подходит без серьезных кадровых потерь и в статусе фаворита противостояния.
24 октября, воскресенье
|Интер - Ювентус
|Милан. Старт в 21:45
|Трансляция на сервисе Megogo
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Источник — Sport.ua
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