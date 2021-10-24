Эдину Джеко ответил Дибале. Интер упустил победу в конце игре с Юве

24 октября в матче 9-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).
Счет для хозяев поля открыл Эдин Джеко. Клуб из Турина уравнял ситуацию в конце игры, когда Пауло Дибала реализовал пенальти.
Серия A. 9-й тур
«Интер» – «Ювентус» – 1:1
Голы: Джеко, 17 – Дибала, 89 (пен).
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 61), Барелла (Весино, 90), Джеко, Перишич (Дюмфрис, 72), Мартинес (Санчес, 72).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Алекс Сандро, Локателли (Артур, 83), Маккенни (Кайю Жорже, 83), Куадрадо (Дибала, 65), Мората, Бернардески (Бентанкур, 18), Кулушевски (Кьеза, 65).
Предупреждения: Барелла, 40. Алекс Сандру, 44. Перишич, 70. Кьеллини, 90+5.
Судья: Мариани.
24 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Турнирная таблица чемпионата Италии
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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