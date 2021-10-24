9-й тур
Интер Милан
1 : 1
Ювентус
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эдину Джеко ответил Дибале. Интер упустил победу в конце игре с Юве

24 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Италии

  • 24.10.2021 23:45
  • 454 просмотра
  • 1 комментарий
Эдину Джеко ответил Дибале. Интер упустил победу в конце игре с Юве
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября в матче 9-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).

Счет для хозяев поля открыл Эдин Джеко. Клуб из Турина уравнял ситуацию в конце игры, когда Пауло Дибала реализовал пенальти.

Серия A. 9-й тур

«Интер» – «Ювентус» – 1:1

Голы: Джеко, 17 – Дибала, 89 (пен).

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 61), Барелла (Весино, 90), Джеко, Перишич (Дюмфрис, 72), Мартинес (Санчес, 72).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Алекс Сандро, Локателли (Артур, 83), Маккенни (Кайю Жорже, 83), Куадрадо (Дибала, 65), Мората, Бернардески (Бентанкур, 18), Кулушевски (Кьеза, 65).

Предупреждения: Барелла, 40. Алекс Сандру, 44. Перишич, 70. Кьеллини, 90+5.

Судья: Мариани.

24 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Турнирная таблица чемпионата Италии

События матча
89' ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
17' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 25.10.2021 02:41
    0
    эй, спорт.юа. У вас в заголовке с грамотностью проблемы. "Эдину Джеко ответил Дибале"
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