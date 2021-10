ВИДЕО. Венгерские болельщики устроили драку с полицией на матче с Англией

Во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Англия – Венгрия (1:1) произошли столкновения болельщиков гостей с полицией.



Перед началом встречи футболисты сборной Англии традиционно стали на колено в рамках акции BLM, на что венгерские болельщики их освистали. Один из болельщиков в это время оскорбил стюарда на почве расизма.



На этот инцидент отреагировали работники полиции, которые были в тот момент на стадионе. Они задержали фана, после чего остальные венгерские фанатов начали столкновения с полицейскими. В ходе стычек полиция использовала дубинки, чтобы сдержать толпу.



После первого матча этих команд венгров наказали двумя матчами при пустых трибунах из-за расизма в отношении игроков сборной Англии - полузащитников Джуда Беллингема и Рахима Стерлинга.

Metropolitan Police running away from Hungary supporters at Wembley stadium last night.. pic.twitter.com/CTi5mRINCr