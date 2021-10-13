ВИДЕО. Венгерские болельщики устроили драку с полицией на матче с Англией

Продолжение расистского сериала с участием фанатов сборной Венгрии

  • 13.10.2021 12:59
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ВИДЕО. Венгерские болельщики устроили драку с полицией на матче с Англией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Англия – Венгрия (1:1) произошли столкновения болельщиков гостей с полицией.
 
Перед началом встречи футболисты сборной Англии традиционно стали на колено в рамках акции BLM, на что венгерские болельщики их освистали. Один из болельщиков в это время оскорбил стюарда на почве расизма.
 
На этот инцидент отреагировали работники полиции, которые были в тот момент на стадионе. Они задержали фана, после чего остальные венгерские фанатов начали столкновения с полицейскими. В ходе стычек полиция использовала дубинки, чтобы сдержать толпу.
 
После первого матча этих команд венгров наказали двумя матчами при пустых трибунах из-за расизма в отношении игроков сборной Англии - полузащитников Джуда Беллингема и Рахима Стерлинга.

Источник — Sky Sports

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