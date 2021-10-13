Англия сыграла вничью с Венгрией и имеет три очка перевеса над Польшей

12 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе I Англия сыграла вничью с Венгрией (1:1) и имеет три очка перевеса над Польшей, которая в важном матче обыграла Албанию (1:0).
Квалификация ЧМ-2022
Группа I, 8-й тур
Англия – Венгрия – 1:1
Гол: Стоунз, 37 – Шаллаи, 24.
Албания – Польша – 0:1
Гол: Свидерски, 77.
Сан–Марино – Андорра – 0:3
Гол: Пужоль, 10, Морено, 53, Бетриу, 89.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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