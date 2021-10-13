Англия
1 : 1
Венгрия
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Англия сыграла вничью с Венгрией и имеет три очка перевеса над Польшей

12 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022

  • 13.10.2021 00:25
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Англия сыграла вничью с Венгрией и имеет три очка перевеса над Польшей
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе I Англия сыграла вничью с Венгрией (1:1) и имеет три очка перевеса над Польшей, которая в важном матче обыграла Албанию (1:0).

Квалификация ЧМ-2022

Группа I, 8-й тур

Англия – Венгрия – 1:1

Гол: Стоунз, 37 – Шаллаи, 24.

Албания – Польша – 0:1

Гол: Свидерски, 77.

Сан–Марино – Андорра – 0:3

Гол: Пужоль, 10, Морено, 53, Бетриу, 89.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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