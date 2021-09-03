Снова расизм. Венгерские фаны оскорбляли игроков сборной Англии

ФИФА обещает разобраться

  • 03.09.2021 20:29
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Снова расизм. Венгерские фаны оскорбляли игроков сборной Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА объявила о том, что проводит расследование эпизодов расизма, которые случились во время матча отбора ЧМ-2022 Венгрия - Англия.

Пострадали Рахим Стерлинг и Джуд Биллингем.

При этом УЕФА ранее уже наказывала Венгрию за подобные происшествия тремя домашними матчами без зрителей, однако игра проходила под юрисдикцией ФИФА, поэтому зрителей пустили на трибуны.

Скорее всего, Венгрия получит еще одно наказание в виде пустых трибун на матчи отбора.

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Источник — BBC

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