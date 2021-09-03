2 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграли сборные Венгрии и Англии (0:4).
Венгрия – Англия – 0:4. Мощный второй тайм. Видео голов и обзор матча
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Англия).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Англия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.