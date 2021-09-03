Венгрия
0 : 4
Англия
02.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Венгрия – Англия – 0:4. Мощный второй тайм. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 03.09.2021 00:59
  • 165 просмотров
  • 3 комментария
Венгрия – Англия – 0:4. Мощный второй тайм. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

2 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграли сборные Венгрии и Англии (0:4).

Венгрия – Англия – 0:4. Мощный второй тайм. Видео голов и обзор матча

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия).
69' ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Англия).
63' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
55' ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Англия).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    andi Mir
    andi Mir, 03.09.2021 02:03
    0
    И те и другие - мразоты. Но дельфин обратно футбольное поле перепутал с вышкой для прыжков у воду.
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    andre_lui
    andre_lui, 03.09.2021 01:14
    0
    Ирония судьбы Проиграли с "нашим" счетом...Наставление капитана в перерыве не помогло Или уже английский капитан говорил. Шевченко наверное улыбнулся такому результату. Действительно ирония. Сравнивали нас с венграми - не в нашу пользу на контрасте...А вот это что тогда?
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    Витали Илатив
    Витали Илатив, 03.09.2021 01:11
    0
    Мадяри розчарували!!!
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