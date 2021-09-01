Венгрия
0 : 0
Англия
02.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Венгрия – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора на чемпионат мира

Вице-чемпионы Европы – явные фавориты противостояния

  • 01.09.2021 21:28
  • 61 просмотр
  • 0 комментариев
Венгрия – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора на чемпионат мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 сентября, состоится матч отбора на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Поединок пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене» в 21:45.

Венгрия

 

Венгрия является андердогом в этом противостоянии. Хотя на недавнем Евро-2020 команда отыграла достаточно достойно. В группе смерти подопечные Марко Росси уверенно сыграли с Германией, Францией и Португалией. Команда была разгромлена португальцами (0:3), но с другими сборными сыграла вничью 1:1 с Францией и 2:2 с Германией.

До этого сборная Венгрии неплохо стартовала в отборе чемпионата мира. На счету венгров разгромные победы над Сан-Марино (3:0) и Андоррой (4:1), также команда сыграла вничью с Польшей (3:3).

Благодаря этим результатам Венгрия с 7-ю очками удерживает второе место в группе I, уступая грядущему сопернику два очка. Поэтому на своем поле венгры должны бороться за победу, чтобы обойти англичан.

Англия

 

Англия находится на подъеме. Команда Гарета Саутгейта впервые за долгие годы успешно отыграла на крупном международном форуме. Англичане хотя в не очень ярком стиле, но все же дошли до финала чемпионата Европы, где в серии пенальти уступили Италии.

На отборочном турнире «три льва» выступают уверенно. Англия не имела проблем с Сан-Марино, Албанией и Польшей с общим счетом 7:1. Перед поражением от итальянцев в финале Евро сборная Англии не проигрывала в 12-ти матчах кряду.

Ориентировочные составы

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Ат. Салаи, Болла, Шафер, Собослаи, Наги, Фиола, Саллай, Ад Салаи. 

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Стерлинг, Маунт, Грилиш, Кейн.

Прогноз на противостояние

Явным фаворитом этого матча является сборная Англии, поэтому нашим прогнозом будет ставка П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

2 сентября, четверг

Венгрия – Англия
Будапешт. Стадион «Пушкаш-Арена». 21:45
ТВ-трансляция на канале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 0:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности