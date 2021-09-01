В четверг, 2 сентября, состоится матч отбора на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Поединок пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене» в 21:45.

Венгрия

Венгрия является андердогом в этом противостоянии. Хотя на недавнем Евро-2020 команда отыграла достаточно достойно. В группе смерти подопечные Марко Росси уверенно сыграли с Германией, Францией и Португалией. Команда была разгромлена португальцами (0:3), но с другими сборными сыграла вничью 1:1 с Францией и 2:2 с Германией.

До этого сборная Венгрии неплохо стартовала в отборе чемпионата мира. На счету венгров разгромные победы над Сан-Марино (3:0) и Андоррой (4:1), также команда сыграла вничью с Польшей (3:3).

Благодаря этим результатам Венгрия с 7-ю очками удерживает второе место в группе I, уступая грядущему сопернику два очка. Поэтому на своем поле венгры должны бороться за победу, чтобы обойти англичан.

Англия

Англия находится на подъеме. Команда Гарета Саутгейта впервые за долгие годы успешно отыграла на крупном международном форуме. Англичане хотя в не очень ярком стиле, но все же дошли до финала чемпионата Европы, где в серии пенальти уступили Италии.

На отборочном турнире «три льва» выступают уверенно. Англия не имела проблем с Сан-Марино, Албанией и Польшей с общим счетом 7:1. Перед поражением от итальянцев в финале Евро сборная Англии не проигрывала в 12-ти матчах кряду.

Ориентировочные составы

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Ат. Салаи, Болла, Шафер, Собослаи, Наги, Фиола, Саллай, Ад Салаи.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Стерлинг, Маунт, Грилиш, Кейн.

Прогноз на противостояние

Явным фаворитом этого матча является сборная Англии, поэтому нашим прогнозом будет ставка П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

2 сентября, четверг