Группа I. Англия уничтожила Венгрию, Польша разобралась с Албанией

2 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе I Англия уничтожила Венгрию (4:0), Польша разобралась с Албанией (4:1)
В поединке футбольных карликов Андорра нанесла поражение Сан-Марино (2:0).
Квалификация ЧМ-2022
Группа I, 4-й тур
Англия – Венгрия – 4:0
Голы: Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магуайр, 69, Райс, 87
Польша – Албания – 4:1
Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 – Чикаллеши, 25.
Андорра – Сан-Марино – 2:0
Голы: Валес, 18, 24.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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