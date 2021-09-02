Польша
4 : 1
Албания
02.09.2021, FT

Группа I. Англия уничтожила Венгрию, Польша разобралась с Албанией

В поединке футбольных карликов Андорра нанесла поражение Сан-Марино

  • 02.09.2021 23:39
  • 377 просмотров
  • 6 комментариев
Группа I. Англия уничтожила Венгрию, Польша разобралась с Албанией
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе I Англия уничтожила Венгрию (4:0), Польша разобралась с Албанией (4:1)

В поединке футбольных карликов Андорра нанесла поражение Сан-Марино (2:0).

Квалификация ЧМ-2022

Группа I, 4-й тур

Англия – Венгрия – 4:0

Голы: Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магуайр, 69, Райс, 87

Польша – Албания – 4:1

Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 – Чикаллеши, 25.

Андорра – Сан-Марино – 2:0

Голы: Валес, 18, 24.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 03.09.2021 00:29
    0
    Primovocatus, 03.09.2021 00:08
    А было на пузе такое:
    LOVE YOU
    FOREVER
    STEFFIE
    GREGG
    А кто это?
    Г-жа Грегг была ямайской светской львицей и популярным членом своей общины Аппер-Сент-Эндрю в Кингстоне на Ямайке.
    Она предположительно страдала от основных проблем со здоровьем, которые развились осложнениями и привели к ее смерти после заражения Ковидом.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 03.09.2021 00:08
    0
    Primovocatus, 02.09.2021 23:57
    Что же там у Стерлинга было написано на второй футболке под формой, что его закидали стаканами? За что расисты и получили 0:4 без вариантов.
    А было на пузе такое:
    LOVE YOU
    FOREVER
    STEFFIE
    GREGG
    А кто это?
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
    Mykola_Andrienko, 02.09.2021 23:58
    0
    Primovocatus, 02.09.2021 23:57
    Что же там у Стерлинга было написано на второй футболке под формой, что его закидали стаканами? За что расисты и получили 0:4 без вариантов.
    А як ти ніки міняєш, чи це в тебе різні аккаунти?
    Ссылка
    R1d3r
    online
    R1d3r, 02.09.2021 23:57
    +1
    Турнирное положение в этой группе скорей всего таким и остается
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 02.09.2021 23:57
    0
    Что же там у Стерлинга было написано на второй футболке под формой, что его закидали стаканами? За что расисты и получили 0:4 без вариантов.
    Ссылка
    pol55
    pol55, 02.09.2021 23:55
    +1
    Мадярів стало тільки на 1й тайм,а в 2му їм повезло мало бути 7,8-0.
    Ссылка
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