Гарет САУТГЕЙТ: «Победа в тяжелом матче кажется комфортной»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Венгрией (4:0) в квалификации чемпионата мира-2022.
«Я был очень доволен первым таймом, мы полностью контролировали игру и мяч, выбирали правильные передачи. Не хватало лишь качественных действий у ворот соперника. Мы так много владели мячом, что понимали, что Венгрия устанет, и тогда будут хорошие шансы забить.
Первые два гола - следствие контратак и потерь. Мы же хорошо распоряжались мячом весь вечер. Мы выступили так, что победа в тяжелом матче кажется комфортной», - сказал Саутгейт.
Источник — BBC
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