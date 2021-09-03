Гарет САУТГЕЙТ: «Победа в тяжелом матче кажется комфортной»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Венгрией (4:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Я был очень доволен первым таймом, мы полностью контролировали игру и мяч, выбирали правильные передачи. Не хватало лишь качественных действий у ворот соперника. Мы так много владели мячом, что понимали, что Венгрия устанет, и тогда будут хорошие шансы забить.

Первые два гола - следствие контратак и потерь. Мы же хорошо распоряжались мячом весь вечер. Мы выступили так, что победа в тяжелом матче кажется комфортной», - сказал Саутгейт.