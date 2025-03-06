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  4. Жозе МОУРИНЬО: «У меня много плохих качеств, но расизм...»
Турция
06 марта 2025, 14:31 |
133
1

Жозе МОУРИНЬО: «У меня много плохих качеств, но расизм...»

Тренер отрицает обвинения в расизме

06 марта 2025, 14:31 |
133
1
Жозе МОУРИНЬО: «У меня много плохих качеств, но расизм...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Тренер Фенербахче Жозе Моуриньо считает, что у него далекий от идеального характер, но расизм не входит в число его негативных качеств.

«С их стороны было не очень умно атаковать меня темой расизма. Они ничего не знают о моем прошлом, о моих связях с Африкой. Все знают меня. И все знают, что у меня хватает плохих качеств в характере, но расизм... Этого у меня точно нет».

«Даже наоборот. Атаковать меня обвинениями в расизме – это плохой выбор», – сказал Моуриньо.

Обвинения в адрес наставника появились после того, как тренер сравнил некоторых игроков Галатасарая с «прыгающими обезьянами» в одном из моментов дерби Фенербахче и Галатасарая.

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Фенербахче Жозе Моуриньо Галатасарай расизм чемпионат Турции по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Толян
Я не расист, я просто негров не люблю.
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