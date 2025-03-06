Жозе МОУРИНЬО: «У меня много плохих качеств, но расизм...»
Тренер отрицает обвинения в расизме
Тренер Фенербахче Жозе Моуриньо считает, что у него далекий от идеального характер, но расизм не входит в число его негативных качеств.
«С их стороны было не очень умно атаковать меня темой расизма. Они ничего не знают о моем прошлом, о моих связях с Африкой. Все знают меня. И все знают, что у меня хватает плохих качеств в характере, но расизм... Этого у меня точно нет».
«Даже наоборот. Атаковать меня обвинениями в расизме – это плохой выбор», – сказал Моуриньо.
Обвинения в адрес наставника появились после того, как тренер сравнил некоторых игроков Галатасарая с «прыгающими обезьянами» в одном из моментов дерби Фенербахче и Галатасарая.
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