ВИДЕО. На стадионе в Андорре начался пожар. Завтра на нем сыграет Англия

Завтра, 9 октября сборная Андорры в матче отбора на ЧМ-2022 примет Англию. Сегодня, за день до игры, на стадионе «Эстади Насьональ», где должен пройти матч, возник пожар:

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl