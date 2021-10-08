ВИДЕО. На стадионе в Андорре начался пожар. Завтра на нем сыграет Англия

Придется переносить матч на другой стадион?

  • 08.10.2021 18:23
  • 606 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. На стадионе в Андорре начался пожар. Завтра на нем сыграет Англия

Завтра, 9 октября сборная Андорры в матче отбора на ЧМ-2022 примет Англию. Сегодня, за день до игры, на стадионе «Эстади Насьональ», где должен пройти матч, возник пожар:

Пока что не известно, насколько серьезный ущерб был нанесен стадиону, и не будет ли игра перенесена на другую арену.

Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    андрей шакуров
    online
    андрей шакуров, 08.10.2021 19:18
    0
    это петров и баширов
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 08.10.2021 18:33
    0
    і туди палії трави добралися)
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