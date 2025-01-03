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Испания
03 января 2025, 23:02 | Обновлено 03 января 2025, 23:08
762
0

ВИДЕО. Реал шокирован. Валенсия вышла вперед в матче

Гол забил Уго Дуро

03 января 2025, 23:02 | Обновлено 03 января 2025, 23:08
762
0
ВИДЕО. Реал шокирован. Валенсия вышла вперед в матче
Getty Images/Global Imges Ukraine

3 января происходит матчи перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».

Игра проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте испанский нападающий гостей Уго Дуро открыл счет в матче.

Для испанца этот гол стал 5-м в нынешнем сезоне Ла Лиги.

ГОЛ! 1:0 Дуро, 27

(Видео гола ожидаеться)

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал видео голов и обзор Уго Дуро
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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