Испания03 января 2025, 23:02 | Обновлено 03 января 2025, 23:08
762
0
ВИДЕО. Реал шокирован. Валенсия вышла вперед в матче
Гол забил Уго Дуро
03 января 2025, 23:02 | Обновлено 03 января 2025, 23:08
762
0
3 января происходит матчи перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».
Игра проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 27-й минуте испанский нападающий гостей Уго Дуро открыл счет в матче.
Для испанца этот гол стал 5-м в нынешнем сезоне Ла Лиги.
ГОЛ! 1:0 Дуро, 27
(Видео гола ожидаеться)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 января 2025, 08:55 23
Мартин Баколе утверждает, что нокаутировал украинского боксера в спарринге
Футбол | 03 января 2025, 16:26 24
«Наполи» вернулся к варианту с подписанием украинского хавбека «Шахтера»
Хоккей | 03.01.2025, 10:15
Футбол | 03.01.2025, 22:50
Футбол | 03.01.2025, 10:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.01.2025, 10:49 3
03.01.2025, 16:21
03.01.2025, 03:52 1
02.01.2025, 09:04 6
02.01.2025, 21:29 3
03.01.2025, 00:45 3
02.01.2025, 06:30
02.01.2025, 17:54