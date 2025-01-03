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Англия
03 января 2025, 22:50 | Обновлено 03 января 2025, 22:51
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«Он нам нужен». Реакция фанатов на продление контракта Магуайра с МЮ

Манчестер Юнайтед продлил контракт с Гарри Магуайром еще на год

03 января 2025, 22:50 | Обновлено 03 января 2025, 22:51
510
0
«Он нам нужен». Реакция фанатов на продление контракта Магуайра с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с центральным защитником Гарри Магуайром до 30 июня 2026 года.

31-летний Гарри Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2019 года из «Лестера» за 87 млн евро. В его активе 222 матча за «МЮ», 12 голов и 7 ассистов.

Продление контракта Магуайра вызвало разные мнения среди болельщиков. Вот как они отреагировали:

Koko: «Я никогда не думала, что настанет день, когда продление контракта Магуайра станет хорошей новостью».

Plutus: «Кому-то эта идея может не понравиться, но он нам нужен. Мы не «Манчестер Сити». Мы не можем заменить всех игроков сразу».

Gabriel Olteanu: «Этот клуб никогда не станет лучше с такими сделками и игроками...».

SIR CHUCHO: «Он заслуживает еще 5 лет контракта».

Ghono Football Fantasy: «Это очень приятно слышать! Нужны такие люди, как Гарри, которые не жалуются и не ищут оправданий, когда дела идут не очень хорошо».

DFG: «Один год контракта лучше, чем новый контракт на 3 года. Я не против этого».

Stephen Chaconas: «Меня это устраивает как фаната «Юнайтед». Да, его зарплата высокая, но она все же не такая большая, как у других топ-игроков. Если правильно провести трансферы, это вполне оправдано, тем более он хорошо вписывается в схему с тремя защитниками. У нас были куда более важные проблемы!».

Ifeanyi Everret: «Я всегда считал, что было ужасным решением забрать у него капитанскую повязку с самого начала».

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Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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