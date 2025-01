ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед активировал опцию продления контракта с Магуайром

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с центральным защитником Гарри Магуайром.

Теперь соглашение защитника с Красными Дьяволами будет действовать до 30 июня 2026 года.

Главный тренер команды Рубен Аморим рассказал: «Мы воспользовались опцией по продлению контракта с Магуайром. Я говорил с Гарри и сказал ему, что он должен улучшить свою игру. Команде очень нужно это. Он должен стать сильнее, показывать лидерские качества. Для нас он является ключевым игроком».

В текущем сезоне 31-летний Магуайр провел 16 матчей за Манчестер Юнайтед (12 поединков АПЛ), в которых забил 1 гол.

Магуайр присоединился к Красным Дьяволам в январе 2019 года, перейдя из «Лестера» за €87 млн. В общей сложности он провел за МЮ 222 матча и забил 12 голов.

Вместе с клубом Гарри выиграл Кубок английской лиги 2022/23, Кубок Англии 2023/24, дошел до финала Лиги Европы 2020/21 и Кубка Англии 2022/23.

Ruben has confirmed that the one-year option on @HarryMaguire93's contract will be exercised 🙌#MUFC