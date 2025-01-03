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Англия
03 января 2025, 20:23 | Обновлено 03 января 2025, 20:38
378
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед активировал опцию продления контракта с Магуайром

Соглашение защитника с Красными Дьяволами будет действовать до лета 2026

03 января 2025, 20:23 | Обновлено 03 января 2025, 20:38
378
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед активировал опцию продления контракта с Магуайром
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с центральным защитником Гарри Магуайром.

Теперь соглашение защитника с Красными Дьяволами будет действовать до 30 июня 2026 года.

Главный тренер команды Рубен Аморим рассказал: «Мы воспользовались опцией по продлению контракта с Магуайром. Я говорил с Гарри и сказал ему, что он должен улучшить свою игру. Команде очень нужно это. Он должен стать сильнее, показывать лидерские качества. Для нас он является ключевым игроком».

В текущем сезоне 31-летний Магуайр провел 16 матчей за Манчестер Юнайтед (12 поединков АПЛ), в которых забил 1 гол.

Магуайр присоединился к Красным Дьяволам в январе 2019 года, перейдя из «Лестера» за €87 млн. В общей сложности он провел за МЮ 222 матча и забил 12 голов.

Вместе с клубом Гарри выиграл Кубок английской лиги 2022/23, Кубок Англии 2023/24, дошел до финала Лиги Европы 2020/21 и Кубка Англии 2022/23.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рубен Аморим
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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