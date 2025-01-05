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Англия
05 января 2025, 17:23 | Обновлено 05 января 2025, 17:32
451
0

Центральный матч тура. Стали известны составы на матч Ливерпуль – МЮ

Игра начнется в 18:30

05 января 2025, 17:23 | Обновлено 05 января 2025, 17:32
451
0
Центральный матч тура. Стали известны составы на матч Ливерпуль – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Перед началом матча «Ливерпуль», имея в своем активе 45 очков, занимает первое место. «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 14-ю позицию.

Наставники команд определились со стартовыми составами.

Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Макалисстер, Салах, Джонс, Гакпо, Робертсон, Гравенберх, Александер-Арнольд

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Магуайр, Мартинес, Фернандеш, Хойлунд, Диало, Далот, Угарте, Мейну

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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