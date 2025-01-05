Центральный матч тура. Стали известны составы на матч Ливерпуль – МЮ
Игра начнется в 18:30
5 января состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Перед началом матча «Ливерпуль», имея в своем активе 45 очков, занимает первое место. «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 14-ю позицию.
Наставники команд определились со стартовыми составами.
Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Макалисстер, Салах, Джонс, Гакпо, Робертсон, Гравенберх, Александер-Арнольд
Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Магуайр, Мартинес, Фернандеш, Хойлунд, Диало, Далот, Угарте, Мейну
The Reds to take on Manchester United ✊🔴 #LIVMUN— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025
🚨 Today's starting XI has landed 👇#MUFC || #LIVMUN— Manchester United (@ManUtd) January 5, 2025
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