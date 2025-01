Центральный матч тура. Стали известны составы на матч Ливерпуль – МЮ

5 января состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Перед началом матча «Ливерпуль», имея в своем активе 45 очков, занимает первое место. «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 14-ю позицию.

Наставники команд определились со стартовыми составами.

Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Макалисстер, Салах, Джонс, Гакпо, Робертсон, Гравенберх, Александер-Арнольд

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Магуайр, Мартинес, Фернандеш, Хойлунд, Диало, Далот, Угарте, Мейну

The Reds to take on Manchester United ✊🔴 #LIVMUN