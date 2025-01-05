Эксперт объяснил, почему Динамо и Шахтер поехали на сборы без новичков

Футболисты «Шахтера» и «Динамо» первыми среди украинских клубов отправились на заграничные сборы в Турцию.

Такое раннее возвращение из отпуска связано с их участием уже в конце января в заключительных матчах группового этапа еврокубков.

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в интервью с корреспондентом Sport.ua прокомментировал последние новости из лагеря украинских футбольных грандов:

– Как и ожидалось, «горняки» и киевляне решили приберечь свои трансферные «козыри» до февраля, когда начнется финальный этап подготовки ко второй части чемпионата УПЛ и розыгрышу Кубка Украины. Именно тогда должны появиться новички, которые претендуют на ведущие роли. Что касается игроков, находящихся сейчас на просмотре, такого сказать нельзя.

– Можно ли утверждать, что наши гранды не планируют усиливаться перед январскими матчами на международной арене?

– Все идет к этому. «Динамо» уже не претендует на еврокубковую весну, а только чудо может помочь «горнякам» пройти дальше в Лиге чемпионов. Но в это верят лишь самые преданные болельщики донецкого клуба.

Меня удивляет другое: почему киевляне и «горняки» в своей селекционной работе делают ставку на приглашение молодых игроков, особенно легионеров? Даже если они хорошо себя проявят, где гарантия, что в условиях военного положения через полгода захотят вернуться в Украину?

– Какого направления нашим ведущим клубам стоит придерживаться в своей трансферной политике?

– На мой взгляд, «Шахтеру» давно следовало отказаться от акцента на бразильских легионерах. Прошли те времена, когда футболисты из этой страны были на виду и пользовались спросом у известных европейских клубов. Думаю, нашим командам было бы логичнее приглашать опытных игроков из Балканских стран, Румынии, Чехии, Словакии.

И еще одна мысль: очень обидно, что наши гранды, которые недавно пользовались авторитетом на международной арене, до сих пор не входят в какой-либо пул, где одним из участников был бы именитый зарубежный клуб. Это серьезный просчет клубных менеджеров. Если бы они были частью такого пула, это упростило бы выгодную продажу своих «звезд» или аренду известных мастеров.

– Может ли так случиться, что «Динамо» останется пассивным на трансферном рынке и в феврале?

– Не думаю, потому что киевлянам необходимо качественное усиление. На кону — чемпионский титул. Нужны центральный защитник, полузащитник и нападающий. Если «Динамо» растеряет свое значительное очковое преимущество, это станет серьезным ударом по имиджу клуба и тренерской карьере Александра Шовковского. Поэтому киевляне должны позаботиться о том, чтобы не оказаться в роли скупца, который платит дважды.