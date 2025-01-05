Аутсайдер третьей лиги Испании шокировал Вальядолид в Кубке
В Испании команды Ла Лиги не могут устоять против клубов низшего уровня
5 января в 1/16 финала Кубка Испании сошлись аутсайдер третьей лиги Испании и аутсайдер Ла Лиги.
Команды подарили болельщикам захватывающий первый тайм. Уже на 15-й минуте Рауль Моро («Вальядолид») открыл счет в матче. Однако хозяева быстро ответили: в ответной атаке Хайро Нориега сравнял счет.
На 24-й минуте «Вальядолид» снова вышел вперед благодаря голу Селима Амаллы. Но «Оренсе» снова не замедлил с ответом - на 32-й минуте Херим Рамос установил на табло счет 2:2.
Во втором тайме хозяева взяли инициативу. На 53-й минуте Анхель Санчес забил решающий гол, сделав счет 3:2. Этот мяч стал победным и обеспечил «Оренсе» выход в следующую стадию Кубка Испании.
Еще одна неожиданность произошла в матче между представителем Сегунды «Эльче» и клубом Ла Лиги «Лас-Пальмас». «Эльче» одержал убедительную победу со счетом 4:0, выбив соперника из турнира.
Кубок Испании. 1/16 финала. 5 января
Оренсе – Вальядолид – 3:2
Голы: Нориега, 17, Рамос, 32, Санчес, 53, – Моро, 15, Амалла, 24
Эльче – Лас-Пальмас – 4:0
Голы: Мендоса, 44, Аффенгрубер, 56, Салинас, 61, Фернандес Меркау, 71
События матча
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