Аутсайдер третьей лиги Испании шокировал Вальядолид в Кубке

5 января в 1/16 финала Кубка Испании сошлись аутсайдер третьей лиги Испании и аутсайдер Ла Лиги.

Команды подарили болельщикам захватывающий первый тайм. Уже на 15-й минуте Рауль Моро («Вальядолид») открыл счет в матче. Однако хозяева быстро ответили: в ответной атаке Хайро Нориега сравнял счет.

На 24-й минуте «Вальядолид» снова вышел вперед благодаря голу Селима Амаллы. Но «Оренсе» снова не замедлил с ответом - на 32-й минуте Херим Рамос установил на табло счет 2:2.

Во втором тайме хозяева взяли инициативу. На 53-й минуте Анхель Санчес забил решающий гол, сделав счет 3:2. Этот мяч стал победным и обеспечил «Оренсе» выход в следующую стадию Кубка Испании.

Еще одна неожиданность произошла в матче между представителем Сегунды «Эльче» и клубом Ла Лиги «Лас-Пальмас». «Эльче» одержал убедительную победу со счетом 4:0, выбив соперника из турнира.

Кубок Испании. 1/16 финала. 5 января

Оренсе – Вальядолид – 3:2

Голы: Нориега, 17, Рамос, 32, Санчес, 53, – Моро, 15, Амалла, 24

Эльче – Лас-Пальмас – 4:0

Голы: Мендоса, 44, Аффенгрубер, 56, Салинас, 61, Фернандес Меркау, 71