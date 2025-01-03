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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 22:17 | Обновлено 03 января 2025, 22:28
1032
3

Забарный вошел в топ-3 самых дорогих игроков из постсоветского пространства

Возглавляют список Хвича Кварацхелия и Гиорги Мамардашвили из Грузии

03 января 2025, 22:17 | Обновлено 03 января 2025, 22:28
1032
3
Забарный вошел в топ-3 самых дорогих игроков из постсоветского пространства
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Веб-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства.

Украинский защитник английского Борнмута Илья Забарный вошел в топ-тройку по трансферной стоимости (38 млн евро).

Возглавляют список грузинские футболисты Хвича Кварацхелия, хавбек Наполи (85 млн евро), и Гиорги Мамардашвили, вратарь Валенсии (40 млн евро).

В топ-10 также входят украинские футболисты Георгий Судаков (32 млн евро), Михаил Мудрик, Артем Довбик, Александр Зинченко (по 30 млн евро), Виталий Миколенко (28 млн евро) и Анатолий Трубин (25 млн евро).

В перечень топ-20 входят 11 игроков из Украины, 4 – из рф, 3 – из Грузии, по 1 – из Армении и Узбекистана.

Рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства (Transfermarkt)

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Илья Забарный Хвича Кварацхелия Гиорги Мамардашвили рейтинг трансферы Transfermarkt Георгий Судаков Михаил Мудрик Артем Довбик Александр Зинченко Виталий Миколенко Анатолий Трубин Виктор Цыганков Андрей Лунин Егор Ярмолюк Николай Матвиенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Olex
Як можна не лаятись, читаючи такі новини... Ви хоч думайте іноді, що копіюввти збираєтесь.
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+2
Markus Bob
Самый дорогой это Мудрик. А грузин стоимость приблизительная)))
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-1
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