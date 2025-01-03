Забарный вошел в топ-3 самых дорогих игроков из постсоветского пространства
Возглавляют список Хвича Кварацхелия и Гиорги Мамардашвили из Грузии
Веб-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства.
Украинский защитник английского Борнмута Илья Забарный вошел в топ-тройку по трансферной стоимости (38 млн евро).
Возглавляют список грузинские футболисты Хвича Кварацхелия, хавбек Наполи (85 млн евро), и Гиорги Мамардашвили, вратарь Валенсии (40 млн евро).
В топ-10 также входят украинские футболисты Георгий Судаков (32 млн евро), Михаил Мудрик, Артем Довбик, Александр Зинченко (по 30 млн евро), Виталий Миколенко (28 млн евро) и Анатолий Трубин (25 млн евро).
В перечень топ-20 входят 11 игроков из Украины, 4 – из рф, 3 – из Грузии, по 1 – из Армении и Узбекистана.
Рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства (Transfermarkt)
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