Забарный вошел в топ-3 самых дорогих игроков из постсоветского пространства

Веб-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства.

Украинский защитник английского Борнмута Илья Забарный вошел в топ-тройку по трансферной стоимости (38 млн евро).

Возглавляют список грузинские футболисты Хвича Кварацхелия, хавбек Наполи (85 млн евро), и Гиорги Мамардашвили, вратарь Валенсии (40 млн евро).

В топ-10 также входят украинские футболисты Георгий Судаков (32 млн евро), Михаил Мудрик, Артем Довбик, Александр Зинченко (по 30 млн евро), Виталий Миколенко (28 млн евро) и Анатолий Трубин (25 млн евро).

В перечень топ-20 входят 11 игроков из Украины, 4 – из рф, 3 – из Грузии, по 1 – из Армении и Узбекистана.

Рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства (Transfermarkt)