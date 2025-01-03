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Италия
03 января 2025, 21:53 | Обновлено 03 января 2025, 21:58
192
0

ВИДЕО. Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана

Полуфинал Суперкубка Италии проходит в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии

03 января 2025, 21:53 | Обновлено 03 января 2025, 21:58
192
0
ВИДЕО. Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Вечером 3 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии.

«Ювентус» и «Милан» играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана (1:0).

ГОЛ! 1:0. Кенан Йылдыз, 21 мин

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Кенан Йылдыз Ювентус Милан Суперкубок Италии по футболу Ювентус - Милан видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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