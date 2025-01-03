ВИДЕО. Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана

Вечером 3 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии.

«Ювентус» и «Милан» играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана (1:0).

ГОЛ! 1:0. Кенан Йылдыз, 21 мин