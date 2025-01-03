Италия03 января 2025, 21:53 | Обновлено 03 января 2025, 21:58
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ВИДЕО. Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана
Полуфинал Суперкубка Италии проходит в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии
03 января 2025, 21:53 | Обновлено 03 января 2025, 21:58
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Вечером 3 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии.
«Ювентус» и «Милан» играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом тайме Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана (1:0).
ГОЛ! 1:0. Кенан Йылдыз, 21 мин
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