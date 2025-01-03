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  4. Легендарное возвращение. Каземиро может снова перейти в Реал
Испания
03 января 2025, 22:06 |
554
0

Легендарное возвращение. Каземиро может снова перейти в Реал

Мадридский клуб хочет усилить полузащиту и оборону

03 января 2025, 22:06 |
554
0
Легендарное возвращение. Каземиро может снова перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может вернуться в «Реал», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, «Королевский клуб» стремится усилить полузащиту и оборону, а бразилец может помочь закрыть проблемные позиции. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на то, что Каземиро покинет клуб зимой, и не будет препятствовать трансферу.

Президент «Реала» Флорентино Перес не хочет тратить много денег зимой, поэтому вариант с подписанием именитого ветерана, который может покинуть «Красных дьяволов» за сумму, которая меньше его трансферной стоимости, является одним из самых приоритетных. Главный тренер сливочных Карло Анчелотти надеется, что именно Каземиро усилит «Реал» зимой.

Звездный бразилец провел за «Королевский клуб» с лета 2013 года до лета 2022 года 336 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 29 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Каземиро провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать игрока «Жироны».

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Іван Распутін Источник: El Gol Digital
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