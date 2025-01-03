ВИДЕО. Пулишич и автогол. Милан отыгрался и вышел вперед в матче с Юве

Вечером 3 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии.

«Ювентус» и «Милан» играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

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Во втором тайме россонери перевернули ход игры и вышли вперед (2:1)

Кристиан Пулишич реализовал пенальти на 71-й минуте, а затем Федерико Гатти провел автогол на 76-й.

ГОЛ! 1:1. Кристиан Пулишич, 71 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Федерико Гатти, 76 мин (автогол)