Италия03 января 2025, 22:47 | Обновлено 03 января 2025, 23:04
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ВИДЕО. Пулишич и автогол. Милан отыгрался и вышел вперед в матче с Юве
Россонери перевернули ход полуфинального матча Суперкубка Италии
03 января 2025, 22:47 | Обновлено 03 января 2025, 23:04
249
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Вечером 3 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии.
«Ювентус» и «Милан» играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Во втором тайме россонери перевернули ход игры и вышли вперед (2:1)
Кристиан Пулишич реализовал пенальти на 71-й минуте, а затем Федерико Гатти провел автогол на 76-й.
ГОЛ! 1:1. Кристиан Пулишич, 71 мин (пен)
ГОЛ! 1:2. Федерико Гатти, 76 мин (автогол)
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