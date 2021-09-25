Челси - Ман Cити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт поделился прогнозом на матч чемпионата Англии

  • 25.09.2021 09:07
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Челси - Ман Cити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» - «Ман Cити».

«После пяти туров в АПЛ лидируют три команды, которые ни разу не проиграли и только по разу сыграли вничью. Это «Челси», «Ливерпуль» и «МЮ». Интересно, что «Челси», «Ливерпуль» и «Ман Сити» в пяти матчах пропустили только по одному голу. В этом сезоне в Европе и в Англии борьба за титулы будет еще более конкурентоспособной. Во многом это связано и с трансферами. Месси перешел в «ПСЖ», Роналду стал игроком «МЮ», Лукаку перебрался в «Челси». А у «Ливерпуля» восстановился Ван Дейк! Этот список можно продолжить.

Но сейчас проанализируем матч между финалистами Лиги чемпионов «Челси» и «Ман Cити». Здесь есть свой особый подтекст взаимоотношений между этими командами и их главными тренерами. На данный момент в трех матчах Тухель побеждает звездного Гвардиолу. А Хосеп очень амбициозен и жаждет реванша. Но на мой взгляд именно сверхатакующая философия Гвардиолы и отсутствие игрового командного баланса в этих матчах кардинально повлияли на итоговый результат этих поединков. Хосеп должен сделать усилие над собой и внести коррективы в игровую модель команды. Ему нужен в состав отбирающий опорник. Я имею право выражать свое мнение. Я считаю, что «Ман Сити» нужно было купить не Гриллиша, а топ-форварда. Но Кейна, Роналду, Холанда или Левандовски им не удалось купить в это межсезонье. Мне непонятна покупка Гриллиша, так как у «Ман Сити» большой перебор игроков такого плана в команде. Я понимаю симпатии Гвардиолы к таким игрокам, как Гриллиш, но у него их очень много. В новом сезоне уже в нескольких матчах «горожане» не забили ни одного мяча. Это подтверждает мои слова о том, что «Ман Сити» нужен топ-форвард.

А «Челси» с Тухелем играет очень солидно, надежно, уверенно, с большим балансом и запасом. Покинули «Челси» много футболистов, а именно Томори, Ван Гинкель, Мозес, Жиру, Абрахам, Батшуайи, Палмьери, Дзаппакоста, Зума, Дринкуотер. А пополнили состав Чалоба, Сауль, а также звездный Лукаку. Но у них и так был шикарный состав, который стал еще сильнее с приходом бомбардира сборной Бельгии. Предыдущий раз лондонцы проигрывали еще 23 мая в прошлом сезоне чемпионата Англии. Тогда они уступили «Астон Вилле» (1:2). С тех пор «Челси» не замечает соперников на своем пути. Они выиграли Лигу чемпионов, матч за Суперкубок УЕФА и уже победили «Зенит» в новом розыгрыше самого престижного еврокубка. Со счетами 3:0 «аристократы» победили «Тоттенхэм», «Астон Виллу» и «Кристал Пэлас». Также «Челси» со счетом 2:0 победил «Арсенал». Только один матч они сыграли вничью, а именно 1:1 с «Ливерпулем». И то в том поединке лондонцы целый тайм играли в меньшинстве.

У «Ман Сити» сейчас решающий, стратегически важный период. После матча с «Челси» у них поединок Лиги чемпионов с ПСЖ в Париже. А затем у них выездная встреча с «Ливерпулем». У лондонцев три решающих матча на выезде. У «Челси» полегче график. Им после этого поединка играть с «Ювентусом» и «Саутгемптоном».

В этих трех играх у Гвардиолы и «Ман Сити» должно проявиться мастерство. Также будет виден характер, тактическая гибкость, психология победителей и так далее. Я тренер и я рассуждаю с этой позиции. Победа «Челси» над «Ман Сити» мне видится более реальной, чем ничья в этом матче. Голов и голевых моментов много не будет. Команды практически не пропускают. А вот классная тактическая игра и шикарная техника обоих команд нас порадует», - сказал Грозный.

Матч «Челси» - «Ман Cити» состоится 25-го сентября. Начало встречи в 14:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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