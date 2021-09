ФОТО. Кость вылезла наружу: футболист Эспаньола получил ужасную травму. 18+

Хавбек испанского «Эспаньола» Алеш Видаль получил травму в матче 5-го тура Примеры против «Бетиса» (2:2).

Бывший игрок «Барселоны» получил резаную рану большеберцовой кости. Скорее всего, это произошло из-за того, что Видаль носит картонные щитки.

Aleix Vidal Wears Cardboard Instead Of Shin Guards: https://t.co/p59Dij40ZD pic.twitter.com/eLxfH8sU8Z

Esta es la pierna de Aleix Vidal y sabéis que? Que me alegro. Y me alegro por una sencilla razón, no vayas provocando por ahí, porque todo cae encima. pic.twitter.com/U1l5aIvBqM