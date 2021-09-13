7-й тур
Верес
1 : 0
Львов
13.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дебют Дулуба испорчен. Верес минимально обыграл ПФК Львов

С новым наставником львовяне также не смогли набрать очков

  • 13.09.2021 21:27
  • 560 просмотров
  • 5 комментариев
Дебют Дулуба испорчен. Верес минимально обыграл ПФК Львов
© УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Верес» – ПФК «Львов» - 1:0

Кучеров, 53

 Г. Пасич, 59, Шестаков, 86 – Якимец, 14, Чиряк, 22, Довгий, 43, Эрнест, 90+3

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров (Полюлях, 76), Клец – Г. Пасич, Панасенко (Петько, 85), Е. Пасич (Тимофеенко, 66) – Сергийчук (Шестаков, 85).

ПФК «Львов»: Ильющенков – Якимец, Махмутович, Романчук, Бусько (Зозуля, 75) – Чиряк, Брикнер, Довгий – Альваро (Эрнест, 52), Политыло (Шина, 61) – Ныч (Грисьо, 75).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Авангард» (Луцк).

Удары (в створ): 10 (3) – 6 (2)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 2 – 2.

ВЕРЕС-ПФК ЛЬВОВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 13.09.2021 21:31
    +2
    Верес молодцы обыграли "лжеверес"
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 13.09.2021 21:31
    +2
    Своих физкультурников не хватает, поэтому пришлось выписать физрука из Беларуси
    Ссылка
    ingvar8888
    ingvar8888, 13.09.2021 21:32
    +1
    Вибачте, але не в тренері проблема!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 13.09.2021 21:32
    0
    Нормально так зіграли. Скоро львівське дербі.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.09.2021 21:30
    -1
    Жах................. Ми пробили дно....................
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