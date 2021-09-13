Дебют Дулуба испорчен. Верес минимально обыграл ПФК Львов

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Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Верес» – ПФК «Львов» - 1:0
Кучеров, 53
Г. Пасич, 59, Шестаков, 86 – Якимец, 14, Чиряк, 22, Довгий, 43, Эрнест, 90+3
«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров (Полюлях, 76), Клец – Г. Пасич, Панасенко (Петько, 85), Е. Пасич (Тимофеенко, 66) – Сергийчук (Шестаков, 85).
ПФК «Львов»: Ильющенков – Якимец, Махмутович, Романчук, Бусько (Зозуля, 75) – Чиряк, Брикнер, Довгий – Альваро (Эрнест, 52), Политыло (Шина, 61) – Ныч (Грисьо, 75).
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).
Стадион: «Авангард» (Луцк).
Удары (в створ): 10 (3) – 6 (2)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 2 – 2.
ВЕРЕС-ПФК ЛЬВОВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 18°C
Александр Снитко, Sport.ua
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