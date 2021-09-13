13 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ, в котором играли «Верес» и «Львов» (1:0).
Единственный гол в матче забил Валерий Кучеров на 53-й минуте.
Верес – Львов – 1:0. Видео победного гола Кучерова и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кучеров, 53 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Кучеров (Верес).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.