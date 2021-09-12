7-й тур
Верес
0 : 0
Львов
13.09.2021 19:30

Верес – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 12.09.2021 22:39
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Верес – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча
© НК Верес

В понедельник, 13-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и ПФК «Львов». Матч пройдет в Луцке, на поле стадиона «Авангард», начало в 19:30.

Завершить очередной тур национального первенства, который получается достаточно результативным, предоставлено право командам, которые на данный момент находятся в противоположных моральных кондициях. Коллектив Юрия Вирта достаточно сложно остановить после того, как он прошел через горнило испытаний нашим футбольным бомондом на старте сезона. Прекрасно знает об этом «Десна», которая получила в свои ворота сразу четыре мяча (0:4) перед международной паузой. Рискует узнать об этом и коллектив Олега Дулуба, если не найдет в себе силы на первую победу в сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – ПФК «Львов».

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Александр Снитко, Sport.ua

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