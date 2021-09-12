В понедельник, 13-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и ПФК «Львов». Матч пройдет в Луцке, на поле стадиона «Авангард», начало в 19:30.

Завершить очередной тур национального первенства, который получается достаточно результативным, предоставлено право командам, которые на данный момент находятся в противоположных моральных кондициях. Коллектив Юрия Вирта достаточно сложно остановить после того, как он прошел через горнило испытаний нашим футбольным бомондом на старте сезона. Прекрасно знает об этом «Десна», которая получила в свои ворота сразу четыре мяча (0:4) перед международной паузой. Рискует узнать об этом и коллектив Олега Дулуба, если не найдет в себе силы на первую победу в сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – ПФК «Львов».