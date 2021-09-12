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13.09.2021 19:30

Верес – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Каким будет дебют Дулуба у руля «Львова»?

  • 12.09.2021 21:06
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Верес – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Верес

В понедельник, в заключительном матче 7-го тура, «Львов» сыграет свою первую игру под руководством нового белорусского тренера Олега Дулуба - в гостях против «Вереса», который принимает своих соперников в Луцке.

Верес

Подопечные Юрия Вирта с начала чемпионата в статусе хозяев поля в Луцке еще не проигрывали: победа и две ничьи. И вообще, в предыдущих двух турах «Верес» очков в УПЛ не терял, сохраняя при этом свои ворота «на замке». Это можно объяснить сыгранностью защитников и вратаря «красно-черных», ведь Богдан Когут, Игорь Солдат, Дмитрий Немчанинов, Роман Гончаренко участвовали во всех матчах нынешнего чемпионата.

В прошлом туре игроки «Вереса» еще и выдали голепад в ворота «Десны». «Красно-черные» забили четыре гола и повторили клубный рекорд за время своих выступлений в УПЛ. Команда воспитанника львовского футбола Юрия Вирта пока остановились в самой серединке турнирной таблицы и в случае победы может подняться еще выше. Во время перерыва в УПЛ «Верес» в гостях уступил лидеру чемпионата Венгрии «Кишварде» - 1:2.

Львов

Событием матча «Львова» и «Вереса» станет дебют на тренерском мостике «горожан» белоруса Олега Дулуба, которому 20 сентября исполнится 56 лет. В свое время Дулуб возглавлял в украинских чемпионатах «Карпаты» и «Черноморец», у руля которых суммарно он провел 34 игры. Начиная с 2017 года Дулуб станет уже 14-м (!) рулевым «Львова» в УПЛ. «Львов» не побеждает в чемпионате уже 8 игр подряд: 3 ничьи и 5 поражений, а пропускает голы в течение 10-ти матчей - 16 мячей.

Во время паузы в чемпионате в составе «Львова» также произошли кадровые ротации. В «Колос» из Ковалёвки перешел 24-летний бразильский нападающий Ренан Оливейра, который провел за «горожан» в чемпионатах 41 игру (9 голов). Зато из «Колоса» на правах аренды перебрался во «Львов» 21-летний полузащитник Станислав Сорокин, который провел в УПЛ только 6 игр (1 гол). Заполняя паузу в чемпионате «Львов» со счетом 3:0 победил второлиговые «Карпаты» (Галич) - 3:0.

История встреч

Что касается истории противостояний клубов из соседних областей - «Вереса» и «Львова», то ранее футбольные пути соперников не пересекались ни в каких турнирах.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Ярослав Козык (Мукачево), который провел уже 110 игр в УПЛ. «Львов» при Козыке провел уже 12 игр в чемпионатах: 4 победы, 3 ничьи и 5 поражений, а матч с участием «Вереса» станет для Козыка дебютным.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клёц, Кучеров, Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич, Сергийчук.

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Бусько, Якимец, Брикнер, Чирьяк, Политыло, Антви, Грисьо, Ныч.

Прогноз на противостояние

«Верес» постарается увеличить свой победный сериал в чемпионате. Вместе с тем, игроки «Львова» при новом главном тренере тоже настроены проявить свои лучшие качества. Скорее всего, итогом поединка будет ничейный результат.

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13 сентября, понедельник

«Верес» – «Львов»
Луцк. Стадион «Авангард». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 2 и видеосервис Oll.tv
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
ВЕРЕС – ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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