Юрий ВИРТ: «Боялся не выиграть этот матч, болельщики бы не поняли»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт резюмировал игру своих подопечных в победном поединке со «Львовом» (1: 0):

«У нас все игры - принципиальные. Поэтому хорошо, что взяли три очка. Сегодня я прочитал фразу Жозе Моуриньо. Он сказал: «Эта игра не была слишком важной, но я боялся проиграть эту игру». Перефразируя, я боялся не выиграть эту игру, иначе болельщики бы меня не поняли.

Поэтому спасибо всем футболистам за отношение к делу, за самоотдачу, за футбол.

По игре - не все удавалось на старте матча. Соперник очень хорошо перекрывал свободные зоны. Мы не имели свободного пространства. В первом тайме мы не создали много моментов. Была более боевая игра.

Гол во втором тайме перевернул всю игру, добавил нам уверенности. После этого соперник ничего не создал у наших ворот. А мы довели игру до логического завершения.

Для нас это очень важная победа. Даже в плане набора очков. Мы дебютанты и каждый турнирный балл для нас важен. Наша задача на сезон - сохранить место в элите. И маленькими шагами мы движемся к этой цели», - сказал Вирт.