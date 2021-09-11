ВИДЕО. Первый гол Роналду за Манчестер Юнайтед после возвращения

Сегодня Криштиану Роналду проводит свой первый матч после возвращения в «Манчестер Юнайтед» - португалец вышел в основе на матч с «Ньюкаслом».

И уже в компенсированное к первому тайму время Роналду отличился своим дебютным голом после камбэка в «Манчестер Юнайтед»: