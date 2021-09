Он возвращается! Роналду – в основе МЮ на матч с Ньюкаслом

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре АПЛ дома примет «Ньюкасл». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут. Это его первый матч за «Манчестер Юнайтед» после возвращения. Ранее португалец выступал за МЮ в 2003 – 2009 годах.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Бруну Фернандеш, Матич, Гринвуд, Роналду, Санчо

