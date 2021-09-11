Он возвращается! Роналду – в основе МЮ на матч с Ньюкаслом

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре АПЛ дома примет «Ньюкасл». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут. Это его первый матч за «Манчестер Юнайтед» после возвращения. Ранее португалец выступал за МЮ в 2003 – 2009 годах.
Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Бруну Фернандеш, Матич, Гринвуд, Роналду, Санчо
🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋— Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021
The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW
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Источник — Twitter
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