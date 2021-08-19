Олимпик подписал Мудрика

Накануне матча с «Левым берегом» состав донецкой команды пополнил защитник Владислав Мудрик.
Воспитанник львовского футбола. В структуре «Карпат» прошел все ступени вплоть до первой команды. Впервые сыграл за первую команду «львов» 30 августа 2020 года в кубковом матче против Эпицентра.
В сезоне 2020/2021 в составе «Карпат» провел 19 матчей во Второй лиге, в которых сумел отличиться одним забитым голом.
Контракт с футболистом рассчитан на один год.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Олимпик Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.