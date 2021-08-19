Олимпик подписал Мудрика

Накануне матча с «Левым берегом» состав донецкой команды пополнил защитник Владислав Мудрик.

Воспитанник львовского футбола. В структуре «Карпат» прошел все ступени вплоть до первой команды. Впервые сыграл за первую команду «львов» 30 августа 2020 года в кубковом матче против Эпицентра.

В сезоне 2020/2021 в составе «Карпат» провел 19 матчей во Второй лиге, в которых сумел отличиться одним забитым голом.

Контракт с футболистом рассчитан на один год.