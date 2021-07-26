Харьковчанам понадобилось всего 7 минут, чтобы открыть голевой счет в УПЛ

Быстрее забивали первый мяч в чемпионатах Украины только три клуба

  • 26.07.2021 05:38
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Харьковчанам понадобилось всего 7 минут, чтобы открыть голевой счет в УПЛ
© ФК Металлист 1925

Всего 7 минут понадобилось 28-летнему полузащитнику «Металлиста 1925» Юрию Батюшину, чтобы открыть голевой счет своей команды в элитном дивизионе. Среди всех клубов, выступавших в чемпионатах Украины меньше времени на первый забитый мяч понадобилось только «Днепру-1», «Динамо» и каменской «Стали».

Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины

Минута

Клуб

Автор гола

Дата

Соперник

Счет

2'

Днепр-1

Сергей БУЛЕЦА

31.07.2019

Олимпик (д)

2:0

3'

Динамо

Юрий ГРИЦЫНА

07.03.1992

Металлист (д)

2:1

4'

Сталь Км

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ*

19.07.2015

Динамо (д)

1:2

7'

Металлист 1925

Юрий БАТЮШИН

25.07.2921

Рух (д)

2:1

14'

Николаев

Михаил ПАВЛОВ

06.03.1992

Темп (д)

1:0

22'

Карпаты

Анатолий МУЩИНКА

06.03.1992

Черноморец (г)

2:2

22'

Львов

Вадим ПАНАС

20.07.2008

Шахтер (д)

2:0

27'

Черноморец

Юрий САК

06.03.1992

Карпаты (д)

2:2

28'

Буковина

Валерий АЛИСТАРОВ

07.03.1992

Нива Т (д)

2:1

31'

Говерла

Сергей БОГАТЫРЕВ

07.07.2001

Шахтер (г)

1:5

* автогол.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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