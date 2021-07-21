ВИДЕО. Милан презентовал новую выездную форму

Итальянский «Милан» представил новую выездную форму на сезон-2021/22. Экипировка выполнена в белом цвете с красными вставками.

В презентации приняли участие Златан Ибрагимович, Франк Кессье и другие футболисты.

We have no boundaries 🗺️

From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 21, 2021

В первом туре нового сезона Серии А 23 августа «Милан» сыграет на выезде с «Сампдорией».

Напомним, ранее французский ПСЖ презентовал новую выездную форму.