ВИДЕО. Милан презентовал новую выездную форму

Итальянский «Милан» представил новую выездную форму на сезон-2021/22. Экипировка выполнена в белом цвете с красными вставками.
В презентации приняли участие Златан Ибрагимович, Франк Кессье и другие футболисты.
We have no boundaries 🗺️— AC Milan (@acmilan) July 21, 2021
From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan
В первом туре нового сезона Серии А 23 августа «Милан» сыграет на выезде с «Сампдорией».
Напомним, ранее французский ПСЖ презентовал новую выездную форму.
Источник — ФК Милан
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