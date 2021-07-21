ФОТО. ПСЖ презентовал новую выездную форму

Французский ПСЖ показал своим фанатам новую игровую форму, в которой команда будет выходить на поле в выездных поединках следующего сезона.

Экипировка, изготовленная компанией Nike, выполнена в белом цвете с тонкой черной и широкой розовой полосами.

ПСЖ начнет сезон матчем за Суперкубок Франции против «Лилля», который состоится 1 августа.

Ранее сообщалось, что Погба близок к переходу в ПСЖ.