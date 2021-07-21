Погба близок к переходу в ПСЖ

Французский ПСЖ готов заплатить порядка 60 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
При этом отмечается, что в случае отказа «Манчестер Юнайтед» продавать 28-летнего игрока, Погба намерен пополнить стан парижан летом 2022 года уже в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.
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Источник — TMW
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