Погба близок к переходу в ПСЖ

Французский ПСЖ готов заплатить порядка 60 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

При этом отмечается, что в случае отказа «Манчестер Юнайтед» продавать 28-летнего игрока, Погба намерен пополнить стан парижан летом 2022 года уже в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

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