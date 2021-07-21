Погба близок к переходу в ПСЖ

Хавбек сборной Франции может переехать из Манчестера в Париж

  • 21.07.2021 09:50
  • 1132 просмотра
  • 1 комментарий
Погба близок к переходу в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский ПСЖ готов заплатить порядка 60 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

При этом отмечается, что в случае отказа «Манчестер Юнайтед» продавать 28-летнего игрока, Погба намерен пополнить стан парижан летом 2022 года уже в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

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Источник — TMW

(2 голоса)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 21.07.2021 10:05
    -1
    Исключительно переоцененный игрок.
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